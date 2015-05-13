سردار کاظم مجتبایی ظهر چهار شنبه در مراسم افتتاحیه ستاد جدید ترخیص پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان قم که با حضور استاندار و مسئولان قم در محل این ستاد برگزار شد، اظهار کرد: راهنمایی و رانندگی با همت بلند و جدییت تلاش کرد تا این ستاد جدید هرچه زود تر به بهره برداری برسد.

وی لازمه امنیت اجتماعی را انسجام اجتماعی و عدالت اجتماعی عنوان کرد و افزود: برقراری امنیت اجتماعی کار ساده‌ای نیست ولی با همدلی، همراهی مردم و تدبیر مسؤلان این امر محقق می‌شود.

فرمانده انتظامی استان قم انتظام بخشی را یکی از موارد تحقق اعتمادسازی و برقراری امنیت اجتماعی دانست و گفت: اینکه مردم شاهد باشند پلیس و حتی دیگر دستگاه‌ها به وظایف خود به خوبی عمل می‌کنند موجب اعتماد آنان می‌شود.

وی تصریح کرد: رفتار مقتدرانه پلیس نیز موجب اعتماد بیشتر مردم به نظام و حکومت می‌شود.

مجتبایی، احداث ستاد جدید ترخیص خودرو در استان را واکنشی متعهدانه به مطالبات اجتماعی دانست و افزود: بیش از ۷ سال است که در مکان سابق ترخیص خودرو، کرامت انسانی و حقوق شهروندی با چالش روبه رو بوده است.

وی ستاد جدید ترخیص خود رو را برگ زرینی در سال دولت و ملت همدلی و همزبانی عنوان کرد و اظهار داشت: این حرکت، نماد همکاری و همدلی میان نیروهای نظامی را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه این ستاد در زیربنایی حدود ۳۰۰ متر مربع احداث شده است، گفت: ستاد ترخیص خودرو قم حدود ۳۵۰ تا یک هزار نفر مراجعه کننده در روز دارد که ۶ نوع خدمت را ارائه می‌دهد و می‌تواند تا ۱۰ خدمت نیز ارتقا یابد.

فرماندهی نیروی انتظامی استان قم با بیان اینکه ۱۰ پاسگاه نیروز انتظامی در شهر قم وجود دارد، افزود: ساخت این پاسگاه‌ها به سالها قبل بر می‌گردد که امیدواریم با حمایت‌های شورای شهر، شهرداری و استانداری وضعیت ساختمان و امکانات پاسگاه‌های ما در شهر بهبود یابد.