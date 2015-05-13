طلاب حوزه های علمیه مشهد حکم اعدام «آیت الله نمر» را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علماء، فضلا و طلاب حوزه های علمیه مشهد در اعتراض به صدور حکم اعدام روحانی برجسته عربستان، ایت الله شیخ نمر با تجمع در مدرسه علمیه نواب تصمیم مسئولان عربستان سعودی را محکوم و آن را اقدامی ضد حقوق بشر و غیر انسانی دانستند.

طلاب حوزه های علمیه مشهد روز چهارشنبه با سر دادن شعار هایی همچون «ما شیعه علی و حق شناسیم، از دشمن خود نمی هراسیم»، «سلم لمن سالمکم یا علی، حرب لمن حاربکم یاعلی»، «آمریکا سعودی مرگ به نیرنگتان» و «مرگ بر اسلام آمریکایی» اعتراض خود به صدور این حکم اعلام کردند.

در این تجمع اعتراض آمیز که ظهر امروز و با حضور اساتید حوزه و همچنین امام جمعه مشهد برگزارشد شرکت کنندگان ضمن محکومیت صدور حکم اعدام آیت الله شیخ النمر از طرف مقامات عربستان سعودی این اقدام را دسیسه ای دیگر برای سرکوب شیعیان در منطقه عنوان کردند و اظهار داشتند دولت عربستان مجری توطئه های دشمن در منطقه شده است.