۴.۵ میلیارد ریال زکات در شهرکرد جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد استان، نجفعلی حیدری مدیر کمیته امداد شهرستان شهرکرد با اشاره به اینکه در سال ۹۳ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال زکات جمع آوری شده است، گفت: این مبلغ نسبت به سال ۹۲ رشد ۲۹۰ درصدی داشته است.
وی گفت: پرداخت زکات موجب برکت و تزکیه مال می شود و این موضوع باید در جامعه نهادینه شود.
مدیر کمیته امداد شهرستان شهرکرد گفت: یکی از اهداف جمع آوری زکات در جامعه ایجاد یک منبع مالی برای محرومان و نیازمندان است.
حیدری بیان داشت: ترویج فرهنگ پرداخت زکات نیز با همدلی و همراهی روحانیون و اطلاع رسانی به اقشار مختلف مردم می تواند محقق شود و نسبت به آثار و نتایج پرداخت زکات می تواند نقش بسیار تأثیر گذاری در افزایش جمع آوری زکات ایجاد کند.
حیدری بیان کرد: هم اکنون پنج هزار و ۱۳۲ خانوار با جمعیت بالغ بر ۱۱ هزار نفر تحت پوشش این نهاد هستند که از سرفصل های مختلف از جمله جمع آوری مبالغ زکات به آنان کمک می شود.
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