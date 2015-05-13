۴.۵ میلیارد ریال زکات در شهرکرد جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد استان، نجفعلی حیدری مدیر کمیته امداد شهرستان شهرکرد با اشاره به اینکه در سال ۹۳ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال زکات جمع آوری شده است، گفت: این مبلغ نسبت به سال ۹۲ رشد ۲۹۰ درصدی داشته است.

وی گفت: پرداخت زکات موجب برکت و تزکیه مال می شود و این موضوع باید در جامعه نهادینه شود.

مدیر کمیته امداد شهرستان شهرکرد گفت: یکی از اهداف جمع آوری زکات در جامعه ایجاد یک منبع مالی برای محرومان و نیازمندان است.

حیدری بیان داشت: ترویج فرهنگ پرداخت زکات نیز با همدلی و همراهی روحانیون و اطلاع رسانی به اقشار مختلف مردم می تواند محقق شود و نسبت به آثار و نتایج پرداخت زکات می تواند نقش بسیار تأثیر گذاری در افزایش جمع آوری زکات ایجاد کند.

حیدری بیان کرد: هم اکنون پنج هزار و ۱۳۲ خانوار با جمعیت بالغ بر ۱۱ هزار نفر تحت پوشش این نهاد هستند که از سرفصل های مختلف از جمله جمع آوری مبالغ زکات به آنان کمک می شود.