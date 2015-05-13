مصوبات کمیسیون های شوراهای شهر در توسعه و پیشرفت تاثیر گذار است

غلام مهدی حقدل در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه اجلاس بزرگ شهرداران و روسای شوراهای مراکز استانهای کشور در شیراز کار خود را شروع کرده افزود: این اجلاس از صبح امروز با حضور اکثر کلان شهرها و مراکز استانهای کشور کار خود را در شیراز آغاز کرد که روز اول تنها جلسات کمیسیون ها برگزار می شود.

وی ادامه داد: کمیسیون های چهارگانه شوراها شامل حقوقی و اقتصادی، توسعه و عمران شهری، فرهنگی و اجتماعی و سلامت، بهداشت و محیط زیست است.

رئیس شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه روز دوم این اجلاس بسیار مهم خواهد بود، گفت: از صبح فردا جلسات جمع بندی با حضور مسئولین استانی و کشوری در شیراز آغاز می شود.

حقدل تصریح کرد: به طور حتم مصوباتی که در این کمیسیون ها ارائه خواهد شد برای توسعه و پیشرفت شهرهای کشور بسیار مهم و تاثیر گذار است.