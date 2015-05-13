برگزاری نشست خبری درباره ابهامات هتل اسپیناس ۲

ابوالفضل قناعتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه موضوع تخلفات ساخت و ساز هتل اسپیناس ۲ به عنوان طرح سئوال از شهردار به طور رسمی به هیئت رئیسه تحویل داده شده است گفت: شهردار اعلام کرده است این پروژه مشکلی ندارد که اسناد تخلف دو طبقه اضافه و احداث استخری در پشت بام طی یک نشست خبری به رسانه ها ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: ما با هتل سازی، ایجاد اشتغال و کارآفرینی مشکلی نداریم و از آن استقبال می کنیم. اینکه فردی سرمایه اش را صرف ساخت هتل کند قابل تقدیر است اما موضوع ما تخلف در ساخت و ساز است.