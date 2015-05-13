ضرورت نهادینه کردن فرهنگ صنعتی در میان مردم

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو کسائیان پیش از ظهر امروز در گردهمایی بزرگ فعالان اقتصادی به مناسبت عید سعید مبعث با تقدیر از رئیس و اعضای هیئت نمایندگان دوره هفتم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تبریک به هیئت رئیسه جدید اتاق اظهار داشت: تمام موفقیت‌ها و جوایزی که توسط اتاق بازرگانی اصفهان وجود دارد به دلیل وحدتی است که میان فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان وجود دارد و باید استمرار پیدا کند.

وی افزود: اتاق بازرگانی اصفهان باید به گونه ای عمل کند که شایسته اصفهانی که آوازه جهانی دارد و در طول تاریخ همواره به عنوان پایتخت یا یکی از شهرهای شاخص کشور درخشیده است، قرار گیرد.

رئیس دوره هفتم اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به پروژه‌هایی که در آینده اتاق بازرگانی اصفهان باید به آن دقت کند، بیان داشت: فعال شدن کارگوترمینال در فردگاه شهید بهشتی که اتاق در دوره قبل در این زمینه فعالیت زیادی کرد، ایجاد بندر خشک در اصفهان که برای پیشرفت استان و استفاده عموم و فعالان صنعتی بسیار مهم است و عملیاتی شدن زمینی که در اتوبان شهید کشوری قرار است در اختیار اتاق قرار بگیرد از مهم ترین این موارد است.

وی ادامه داد: این زمین ۱۵ هزار مترمربع است که پس ازسه سال مکاتبه و چانه زنی توانستیم از شهرداری کتبا توافق بگیریم تا در اختیار اتاق بازرگانی قرار بگیرد که این مکان می تواند برای محل برگزاری جلسات تشکل های اتاق مورد استفاده قرار گیرد.

کسائیان بیان داشت: هم اکنون در ایران با چالش‌های اقتصادی روبرو هستیم و اتاق اصفهان باید در برداشتن تحریم ها همیاری لازم را داشته باشد که این امر برای حفظ صنعت فعلی و پیشرفت در آینده بسیار موثر است.

وی اضافه کرد: مسئله بزرگ چالش برانگیز در این راستا عدم توجه به نهادینه کردن فرهنگ صنعتی در میان مردم است و بر این اساس باید این فرهنگ را اشاعه دهیم که برای صنعت و صنعت گر و کارآفرین در کشور ارزش و احترام قائل باشیم.