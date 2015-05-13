توسعه آبیاری مکانیزه در مزارع کرمان ضروری است

عباس سعیدی در گفتگو با مهر اظهارداشت: استان کرمان جزو استانهای کم باران کشور است و در کنار این مسئله میزان بارندگی در استان نیز افت محسوسی داشته است و از حجم منابع آبی استان کم شده است.

وی افزود: برداشت بی رویه از چاههای آب غیر مجاز در بخشهای مختلف در استان کرمان دردسر ساز شده است و این روند می تواند مشکلاتی را برای آینده استان ایجاد کند.

وی کشاورزی را از پایه های مهم اقتصادی استان برشمرد و افزود: استفاده بهینه از آب و اصلاح الگوی مصرف آب های موجود امری ضروری است اما باید به این امر هم توجه کرد که کشاورزی شغل اکثر مردم کرمان است و باید در راستای احیا و بهبود وضعیت کشاورزان در بخش تامین آب چاره اندیشی کرد.

وی افزود: کشاورزی سنتی در کرمان باید به سمت کشاورزی علمی برود این در امر آبیاری هم صادق است و در این مسیر برنامه ریزیهای مطلوبی انجام شده است و سال گذشته بخشهای قابل توجهی از مزارع زیر آبیاری مکانیزه رفته است و در سال جاری نیز اعتبار مناسبی به این امر تخصیص خواهد یافت.