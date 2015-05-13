به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی ظهر چهارشنبه در درس تفسیر خود اظهار داشت: اگر آل سعود دیوانگی کرده و حکم اعدام نمر را اجرا کند طولی نمیکشد که آل سعود سقوط میکند و نابود میشود.
وی افزود: آل سعود مزدور آمریکا و صهیونیستها است و وظیفه همه مسلمانان است که اسلحه را از دست آل سعود بگیرند و اگر سر جایش ننشست او را سر جای خود بنشانند.
استاد برجسته حوزه با قدردانی از برگزاری تجمع علما و فضلای حوزه اضافه کرد: وظیفه حوزویان انذار مستکبران عالم است و امروز استکبار آمریکا و صهیونیستها و مزدور آنان عربستان سعودی است.
وی افزود: حوزه تنها جای درس خواندن و درس دادن و فقیه و فیلسوف شدن نیست بلکه وظیفه اصلی حوزه انذار دشمنان خداست.
آیت الله جوادی آملی اضافه کرد: آمریکا که امروز در دنیا آقایی میکند روی قبر ۷۰ میلیون کشته ایستاده است وگرنه قبل از کشف کریستوف کلمب آمریکا در حد یک روستای عقب مانده بیشتر نبود و کسی آنجا را نمیشناخت.
وی با هشدار به آل سعود در اعدام شیخ نمر اضافه کرد: ال سعود تحمل نصیحتهای شیخ نمر را ندارد وگرنه این عالم شیعه جز نصیحت چیزی نگفته است.
این مفسر قرآن کریم تأکید کرد: در صورت دیوانگی آل سعود و اعدام نمر باعث پیوستن او به خیل شهدا میشود و آل سعود سقوط خود را رقم زده است.
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