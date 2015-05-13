به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی لاریجانی ظهر امروز در دیدار با رئیس، دبیرکل و اعضای شورای معاونین جمعیت هلالاحمر ضمن تبریک به مناسبت مبعث و هفته هلالاحمر گفت: کار شما در کشور بسیار حجیم و تاثیرگذار بوده به ویژه اینکه کشور ما حادثهخیز بوده و ساماندهی حوادث نیازمند ورود سریع و تاثیرگذار نیروهای امدادرسان است.
وی با تاکید بر اینکه جمعیت هلالاحمر برای ارائه خدمات بهتر به مردم نیازمند نیروی جوان و ورزیده است، افزود: از زمانهای گذشته تاکنون حضور جمعیت هلالاحمر در تمامی اتفاقات از جمله زلزله بسیار کارآمد بوده است و از این جهت مردم نگاه همدلانهای با این جمعیت داشته و آن را نهادی از جنس خود میدانند.
لاریجانی، ویژگی مردمی بودن جمعیت هلالاحمر را مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: این ویژگی باعث همکاری بیشتر مردم با جمعیت هلالاحمر شده است و هر چه هلالاحمر شاکله اش از گرایشهای دیگر، مبری باشد، کمکرسانی بیشتری در مواقع حساس خواهد داشت.
افزایش سهم مردم در مشارکت های اقتصادی از طریق گسترش فرهنگ وقف
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جمعیت هلالاحمر به واسطه خدمات رسانی های فوری و بدون درنگ باید خالی از مواضع جانبدارانه باشد، تصریح کرد: اگر بتوانیم ساختاری درست کنیم که پشتیبانی اقتصادی از هلالاحمر متکی بر سهم بیشتر مردم باشد، شاهد کارایی بهتر این جمعیت خواهیم بود.
لاریجانی ادامه داد: اگر ما طرحی درباره افزایش سهم مردم در مشارکتهای اقتصادی جمعیت هلالاحمر داشته باشیم و یا در برنامه ششم، برنامهریزی برای این مهم و از نوع وقف را سامان دهیم، پشتیبانی از این جمعیت بهعنوان سازمانی مردمی ممکن خواهد شد.
به گفته وی برای تدوین برنامه ششم، جمعیت هلالاحمر باید چند مادهای که میتواند برای آینده کار مفید باشد را به دولت ارائه دهد تا دولت در حین تدوین لایحه برنامه ششم، آن را ذکر کند، علاوه بر آن جمعیت هلالاحمر باید یک افق ۵ ساله را در نظر گرفته و نیازها را متناسب با آن ساماندهی کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی به حوادث منطقه و بحرانهای موجود در آن اشاره کرد و یادآور شد: جمعیت هلالاحمر باید آمادگی برای بحران های منطقه ای و حوادثی که در آن رخ می دهد را داشته باشد؛ چرا که در حال حاضر شاهد بحرانهای بسیار و روند فعالیت های تروریستی بسیاری در سطح منطقه هستیم.
لاریجانی تاکید کرد: افقی که در منطقه مشاهده می شود، افق آزاردهندهای است و مولفه تروریستی در منطقه میتواند شکنندگی ایجاد کند که نقش جمعیت هلالاحمر برای مقابله با چنین حوادثی میتواند مهم باشد.
آمادگی حداکثری و غیرقابل انکاری برای مقابله با زلزله نیاز است
رئیس قوه مقننه زلزله را یکی از موضوعات بسیار جدی در کشور دانست و تاکید کرد: آمادگی حداکثری و غیرقابل انکاری برای مقابله با زلزله نیاز است، زلزله هم برای تهران و هم برای سایر نقاط کشور باید جدی گرفته شده و باید امکانات لازم برای مقابله با آن از قبل تدارک دیده شود.
وی به خدمات امداد هوایی و هلیکوپتری جمعیت هلال احمر که نیازمند تقویت بیشتری است، اشاره کرد و یادآور شد: جمعیت هلالاحمر در حوادث مختلف حضور فعالی داشته و باید در بحث زلزله نیز با استفاده از نیروهای جوان و مردمی به مقابله با این حادثه نیز بپردازد تا امدادرسانی به موقع و در کمترین زمان ممکن صورت بگیرد.
فعالیت سه جانه هلال احمر، بسیج و محیط زیست برای مقابله با پدیده گرد و غبار
لاریجانی با یادآوری پدیده گردوغبار اظهار کرد: در حال حاضر سازمان بزرگی برای مقابله با این بحران در کشور نداریم و لذا یکی از کارهای بسیار مهمی که در زمینه مقابله با پدیده گردوغبار می توان انجام داد، مسئله بیابانزدایی است که تحقق این مهم به همکاری نهادهای مختلفی نیازمند است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پدیده گردوغبار هر ساله عمیقتر و سطح استانهای بیشتری را درگیر خود میکند، اضافه کرد: بهتر است که جمعیت هلالاحمر با همکاری بسیج و سازمان محیطزیست، نشستهای مشترکی را برگزار و با تقسیم کار در زمینه بیابانزدایی و یا کاشت گیاه، کاهش این بحران و یا ممانعت از ازدیاد آن را در دستور کار خود قرار دهند.
مقابله با پدیده ریزگردها و گردوغبار از اولویتهای هلالاحمر باشد
لاریجانی با اشاره به اینکه در صورتی که با پدیده گرد و غبار مقابله نشود این بحران در دراز مدت میتواند مشکلات بسیاری برای کشور ایجاد کند، عنوان کرد: این مهم میتواند به عنوان اولویت کاری جمعیت هلالاحمر در دستور کار قرار گیرد.
رئیس قوه مقننه بیان کرد: بسیج و جمعیت هلالاحمر که نیروی مردمی بسیاری را در خود جای دادهاند، میتوانند با همکاری سازمان حفاظت محیطزیست به رفع پدیده گرد و غبار در کشور اقدام کنند.
لاریجانی خاطرنشان کرد: ما هم در مجلس شورای اسلامی پشتیبان شما بوده و در راستای خدمترسانی به مردم کمکحال شما هستیم.
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