مسئولان ارشاد از اسپانسر مالی نمایشگاه کتاب رضایت صددرصدی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل لله‌گانی، ‌مدیرعامل بانک صادرات ایران، اسپانسر مالی بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران عصر امروز چهارشنبه (۲۳ اردیبهشت ماه) در نشست خبری که در مرکز خبری این نمایشگاه در مصلی برگزار شد، به تشریح حمایت‌های مالی بانک صادرات از نمایشگاه بیست و هشتم کتاب تهران پرداخت و گفت: بانک صادرات ایران امسال برای هشتمین سال متوالی با عنوان «حامی یار مهربان» رسالت خود را در جهت حمایت از نمایشگاه کتاب تهران و نیز نمایشگاه‌های استانی کتاب بر عهده دارد و امسال هم خدمات کاملی برای خدمت‌رسانی به مردم و شرکت‌کنندگان در نمایشگاه ارائه کرده است.

وی افزود: تعداد باجه‌های بانکی در نمایشگاه امسال کتاب تهران ۲۰ باجه بوده است. همچنین تعداد پرسنلی که از طریق شعب مختلف بانک صادرات و نیز شرکت پیمانکار تعیین شده برای اجرای فعالیت‌های بانک در نمایشگاه بکار گرفته شده است، ۳۵۰ نفر بوده است. تعداد دستگاه‌های کارتخوانی که در غرفه‌های ناشران در نمایشگاه نصب شده است، ۳۰۰۰ دستگاه بوده است. همچنین تعداد ۵۱ دستگاه ATM سالنی و سیار در سطح غرفه‌های نمایشگاه نصب شده است.

مدیرعامل بانک صادرات درباره میزان تراکنش‌های صورت گرفته در نمایشگاه کتاب تهران تاکنون نیز گفت: بر اساس اعلام شرکت «شاپرک»، ۹۹ درصد مراجعه‌کنندگان نسبت به عملکرد دستگاه‌های کارتخوان، اعلام رضایت کامل کرده‌اند. تعداد تراکنش‌ها امسال ۵۲ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است که نشان‌دهنده استقبال مردم از نمایشگاه کتاب تهران بوده است.

وی با اشاره به بن‌کارت‌هایی که با حمایت وزارت ارشاد، تهیه و توسط بانک صادرات منتشر شده است، گفت: این بن‌کارت‌ها در تمامی شعب بانک‌ صادرات در سراسر کشور یعنی حدود ۲۷۵۰ شعبه، بین متقاضیان توزیع شده است. همچنین امسال مراکزی برای رفع نقص این بن کارت‌های الکترونیک تعیین شد. علاوه بر آن امسال خدمات اینترنتی بانک و سایر خدمات نوین بانکداری در حوزه خدمات الکترونیکی در غرفه‌های نمایشگاه و از سوی بانک صادرات انجام شد.

لله‌گانی ادامه داد: برای تردد آسانتر مردم در محوطه نمایشگاه کتاب تهران، تعدادی مینی‌بوس به خدمت گرفته شد.

مدیرعامل بانک صادرات همچنین از حمایت این بانک از ناشرانی که شعار بانک صادرات را در کتاب‌شان درج کنند خبر داد و گفت: ناشرانی که جمله «بانک صادرات ایران حامی یار مهربان» را در صفحه اول کتابشان درج کنند، مورد حمایت بانک صادرات قرار می‌گیرند و تسهیلاتی به آنها ارائه خواهد شد که میزان آن در تفاهمنامه‌ای که به زودی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منعقد خواهد شد، مشخص می‌شود.

وی همچنین از اعطای دفترچه گنجینه سپهر ویژه ناشران برتر سال ۹۳ خبر داد و گفت: در این دفترچه مبالغی توسط بانک صادرات ایران، شارژ می‌شود.

لله‌گانی سپس در پاسخ به سئوالی درباره آمار میانگین تراکنش‌های صورت گرفته در دستگاه‌های کارتخوان، گفت: تقریبا به ازای هر دستگاه کارتخوان روزانه ۱۵۱ تراکنش ثبت شده است که همانطور که عرض کردم، این دستگاه‌ها ۵۲ درصد رشد را در فروش کتاب‌ها نشان می‌دهد.

مدیرعامل بانک صادرات در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به اینکه بانک صادرات هشت سال اخیر اسپانسر مالی نمایشگاه کتاب تهران بوده است، از نحوه همکاری با مسئولان برگزاری نمایشگاه کتاب تهران رضایت دارد و آیا قصد ادامه حمایت مالی از این نمایشگاه را در دوره‌های بعدی دارد یا خیر؟ گفت: ما وظیفه خودمان می‌دانیم که برای حمایت کتاب و کتابخوانی و گسترش فرهنگ مطالعه، هر اقدامی لازم است انجام دهیم و خوشحال می‌شویم که رضایتمندی مردم را در این خصوص داشته باشیم. خوشبختانه مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به طور صد درصدی از عملکرد بانک صادرات ایران در نمایشگاه کتاب تهران اعلام رضایت کرده‌اند و اعلام کردند که یکی از بخش‌های موفق نمایشگاه امسال، عملکرد بخش مالی و بانکی آن بوده است. لذا بانک صادرات ایران به حمایت مالی خود از نمایشگاه کتاب تهران ادامه خواهد داد.

به گفته لله‌گانی، این بانک ۱۱ مدرسه را با هزینه خودش در مناطق محروم کشور احداث کرده و تعدادی از ناشران برگزیده هم ابراز علاقه‌مندی کرده‌اند تا بانک صادرات ایران کتاب‌هایشان را تهیه و به این مناطق ارسال کند.

وی در مورد حمایت مالی از ناشران نیز گفت: ناشران بر اساس مجوزهایی که دارند می‌توانند به شعب بانک صادرات در سراسر کشور مراجعه کنند تا بر اساس ضوابطی که وجود دارد و در توافقنامه بین بانک صادرات ایران و وزارت ارشاد منعقد می‌شود، از تسهیلاتی که در این خصوص اختصاص یافته است، بهره‌مند شوند.

لله‌گانی همچنین درباره حمایت کلی بانک صادرات از ناشران در کشور، گفت: با توجه به اینکه فرآیند بسته حمایتی از تولید، متفاوت از فعالیت‌های ناشران است و بیشتر به کالاهای تولیدی تعلق می‌گیرد، حمایت از ناشران شرایط خاص خودش را دارد؛ ولی درباره ناشران باید یکسری شرایط خاص وجود داشته باشد که همانطور که گفتیم در تفاهمنامه‌ای که با وزارت ارشاد در حال امضا است، این موارد قید خواهد شد.

مدیرعامل بانک صادرات در پایان از تجلیل از خبرنگاران برتر بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران خبر داد و گفت: در پایان نمایشگاه امسال از خبرنگاران برتر که فعالیت موثری در زمینه اطلاع‌رسانی نمایشگاه داشته‌اند، از سوی بانک صادرات تقدیر خواهد شد.

در این نشست هم امیرمسعود شهرام‌نیا، قائم مقام و معاون اجرایی بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از بانک صادرات ایران به جهت حمایت از نمایشگاه کتاب تهران صمیمانه قدردانی کرد و گفت: امسال نوع همکاری بین نمایشگاه کتاب و بانک صادرات چند قدم رو به جلو و متفاوت‌تر از سال‌های گذشته بوده است؛ به عنوان مثال امسال مشکلاتی را که در حوزه دستگاه‌های کارتخوان معمولا در سال‌های قبل می‌دیدیم، شاهدش نبودیم و به جز مواردی اندک، دستگاه‌های POS، قطعی یا اخلال نداشت.

وی با بیان اینکه بانک صادرات فقط به ارائه خدمات به نمایشگاه کتاب اکتفا نکرده است، گفت: حمایت از نشر به عنوان صنعتی مورد تاکید مقام معظم رهبری و مسئولان عالی‌رتبه نظام را در برنامه خودش قرار داده است و ما امیدواریم در زمینه تسهیلات به ناشران هم، بانک صادرات به کمک وزارت ارشاد بیاید و همکاری ما با این بانک در سال‌های بعد به صورت بهتر ادامه یابد.