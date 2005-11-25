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۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۴:۰۳

تغيير در رياست دانشگاه تهران ؛

دكتر عميد زنجاني رئيس دانشگاه تهران شد

دكتر عميد زنجاني رئيس دانشگاه تهران شد

عميد زنجاني استاد دانشكده حقوق دانشگاه تهران به رياست دانشگاه تهران منصوب شد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر  دكتر عميد زنجاني سابقه فعاليت در قوه قضاييه را نيز داراست. وي هم اكنون عضو هيئت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران است.

خبر بركناري دكتر "رضا فرجي دانا" از هفته گذشته و پس از آتش سوزي كتابخانه حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در محافل خبري و دانشگاهي نقل مي شد.

دكتر بروجردي مدير كل روابط عمومي وزارت علوم نيز در گفتگو با "مهر" با تاييد اين خبر گفت : از هفته گذشته خبر تغيير رياست دانشگاه تهران به گوش مي رسيد ولي نامي از رياست جديد برده نشده است.

معاون دانشجويي دانشگاه تهران نيز در گفتگو با "مهر" از مراسم توديع و معارفه دانشگاه تهران خبر داد و گفت: اين مراسم در هفته جاري برگزار مي شود.

کد مطلب 258025

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