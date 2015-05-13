به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی منطقه ویژه پارس، مهدی یوسفی، پروژه بزرگ سیراف را الگوی موفق جذب سرمایه گذاری در منطقه ویژه خواند و گفت: سرمایه گذاری در منطقه ویژه می تواند تا چندین برابر افزایش سود برای سرمایه گذاران داشته باشد.

وی با بیان این که منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و ظرفیت‌های قابل توجه سرمایه گذاری در این منطقه می تواند فرصتی مناسب برای سرمایه گذران بخش خصوصی باشد، گفت: سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی پتروشیمی با بهره گیری از صنایع بالادستی گاز و پتروشیمی می تواند علاوه بر جلوگیری از خام فروشی، ارزش افزوده فراوانی عاید کشور کند.

وی با اشاره به نزدیکی پالایشگاه‌های گازی و مجتمع‌های پتروشیمی که هر کدام از آنها محصولات مختلفی تولید می‌کنند، گفت: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس هیچ محدودیتی در تامین خوراک صنایع پایین دستی ندارد و این منطقه یک فرصت استثنایی را فراروی سرمایه گذاران قرار داده است که در صورت سرمایه گذاری در این منطقه علاوه بر بازگشت سریع سرمایه، تا چندین برابر سود برای آنان در برداشته باشد.

یوسفی نزدیکی به خلیج فارس و آبهای بین المللی، بهره‌گیری از دو مجتمع بزرگ بندری به منظور صادرات کالا، فرودگاه بین المللی خلیج فارس و اراضی مناسب را از فرصتها و ظرفیت‌های مهم منطقه ویژه پارس برای سرمایه گذاری در منطقه برشمرد و تاکید کرد: ما خواستار ورود سرمایه گذاران بیشتری از بخش خصوصی در منطقه هستیم و سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در این زمینه حمایتهای لازم را انجام خواهد داد.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با بیان این که قانون مناطق آزاد و ویژه کشور و به تبع آن معافیت از برخی مالیاتها در این منطقه جاری است، گفت: هیچ نقطه ای در کشور از قابلیت‌های سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه در مقایسه با منطقه ویژه پارس برخوردار نیست و امیدواریم با مشوق‌هایی که برای ورود سرمایه گذاران در این منطقه پیش بینی کردیم، گام موثری درشکوفایی اقتصادی کشور برداریم.

یوسفی با اشاره به الگوی موفق طرح پالایشی سیراف و پروژه اتان زدایی فاز ١٢، گفت: این دو طرح بزرگ اقتصادی با سرمایه گذاری بیش از ٣ میلیارد و ٦٠٠ میلیون دلار توسط بخش خصوصی در منطقه پارس دو اجرا می‌شود و بر اساس برنامه ریزی انجام شده کلنگ طرح پالایشی سیراف تا ماه آینده (خرداد ماه) به زمین زده خواهد شد.