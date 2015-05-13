مسابقات بوکس در همدان برگزار می شود

مصطفی یعقوبلو در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات قهرمانی باشگاه های استان همدان در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و یزرگسالان برگزار می شود.

رئیس هیئت بوکس استان همدان افزود: این دوره از مسابقات روز جمعه ۲۵ اردیبهشت ماه به نام حمایت و همدردی با بیماران نادر و آلوپسی برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه مسابقات در تمامی وزن ها برگزار می شود، بیان داشت: مسابقات بوکس قهرمانی استان روز جمعه ساعت ۱۶ در خانه بوکس همدان برگزار می شود و دیدن مسابقات برای تمامی علاقمندان آزاد است.

یعقوبلو ابراز داشت: مسابقات باشگاه های شهرستان همدان نیز در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و یزرگسالان ۱۸ اردیبهشت ماه به نام بزرگداشت مقام شامخ معلم برگزار شد.