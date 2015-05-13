روابط عمومی ترکیبی از علم و هنر است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کاظمی دینان بعد از ظهر چهارشنبه در همایش روابط عمومی های مازندران، با بیان اینکه روابط عمومی، رکن حیاتی سازمانها و ادارات است، افزود: روابط عمومی سازمانها ونهادها را مدیریت خواهد کرد و تشخیص می دهد که افکار عمومی به چه چیزی نیاز دارد.

رئیس انجمن روابط عمومی ایران با اشاره به وظایف روابط عمومی ها گفت: بسترسازی، برجسته سازی، فرهنگ سازی، اعتماد سازی، سخنگویی، نفوذ درافکار عمومی، اطلاع رسانی و تبلیغ در ترغیب وظایف روابط عمومی ها است.

کاظمی دینان با تاکید براینکه روابط عمومی کار هر فردی نیست، گفت: افرادی می توانند در عرصه روابط عمومی فعالیت کنند که ویژگی هایی چون تواضع، صداقت، وفاداری، حمایت گری، خوش اخلاقی، مهربانی، صمیمی و خستگی ناپذیر باشند.

درپایان این همایش، یاسر رضازاده مدیر روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان مازندران به عنوان رئیس انجمن روابط عمومی استان مازندران معرفی شد.