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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۶:۲۵

رییس پلیس راه البرز:

جاده چالوس شنبه ۲۶ اردیبهشت یکطرفه می شود

جاده چالوس شنبه ۲۶ اردیبهشت یکطرفه می شود

کرج - رئیس پلیس راه البرز از یکطرفه شدن جاده چالوس در روز شنبه، ۲۶ اردیبهشت ماه خبر داد.

سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام محددیت های ترافیکی، و با اشاره به تعطیلی روز شنبه هفته آینده، گفت: روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه از ساعت  ۱۲ تردد وسایل نقیله از میدان امیرکبیر کرج به سمت شمال ممنوع خواهد بود.

اکبری در ادامه گفت: ساعت ۱۵ روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه با اعلام پلیس راه مازندران مسیر کرج - چالوس یک طرفه خواهد شد.

رییس پلیس راه البرز یکطرفه شدن محور چالوس را تا ساعت ۲ بامداد روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه اعلام کرد و گفت: برای جلوگیری از بروز هر گونه مشکل نیروهای پلیس راه با تیمهای راهداری اداره کل راه و شهرسازی البرز هماهنگی های لازم را انجام می دهند.

کد مطلب 2580257

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