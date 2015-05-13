جاده چالوس شنبه ۲۶ اردیبهشت یکطرفه می شود

سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام محددیت های ترافیکی، و با اشاره به تعطیلی روز شنبه هفته آینده، گفت: روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۲ تردد وسایل نقیله از میدان امیرکبیر کرج به سمت شمال ممنوع خواهد بود.

اکبری در ادامه گفت: ساعت ۱۵ روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه با اعلام پلیس راه مازندران مسیر کرج - چالوس یک طرفه خواهد شد.

رییس پلیس راه البرز یکطرفه شدن محور چالوس را تا ساعت ۲ بامداد روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه اعلام کرد و گفت: برای جلوگیری از بروز هر گونه مشکل نیروهای پلیس راه با تیمهای راهداری اداره کل راه و شهرسازی البرز هماهنگی های لازم را انجام می دهند.