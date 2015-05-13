ادارات اردبیل به سیستم روشنایی هوشمند تجهیز شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علیزاده بعد از ظهر چهارشنبه در همایش «مدیریت مصرف انرژی» در اردبیل افزود: ادارات با بکارگیری سامانه های هوشمند روشنایی می توانند تا ۷۰ درصد در مصرف برق صرفه جویی کنند.

وی با بیان اینکه تجربه استفاده از این سیستم نشان داده که برق مصرفی ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش می یابد، ادامه داد: کاهش مصرف انرژی با توجه به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و حذف تدریجی یارانه کالا و خدمات که افزایش هزینه های مصرفی انرژی از جمله برق را در پی دارد، ضروری است.

رئیس شورای هماهنگی صنعت آب و برق استان در عین حال مصرف انرژی در ادارات و دستگاه های اداری را الگویی برای شهروندان برشمرد و تصریح کرد: لازم است تا راهکارهای کاهش مصرف برق و در پی آن کاهش هزینه ها توسط مدیران ادارات برنامه ریزی و رعایت شود.

وی با اشاره به راهکارهای ارائه شده از سوی شرکت توزیع نیروی برق استان به ادارات برای تحقق این مهم یادآور شد: بی شک تحقق این راهکارها در راستای اصلاح الگوی مصرف انرژی و رشد و اعتلای کشور و استان موثر خواهد بود.

علیزاده بکارگیری کامل توصیه ها را منتج به کاهش ۳۰ درصدی هزینه های برق مصرفی ادارات دانست و عنوان کرد: باید توجه داشت که بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها در تعرفه های برق، گرانترین بهای برق به ادارات اختصاص یافته تا نشان دهد که مدیریت مصرف در این مراکز به چه اندازه ضروری است.

وی بیان داشت: همچنین اختصاص تعرفه گران به ادارات تاکیدی بر این نکته است که دولت مقوله مدیریت مصرف را از بطن خود آغاز کرده و دستگاه های دولتی باید در این زمینه تلاش کنند.

سیستم روشنایی ادارات غیر اصولی است

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان عدم استفاده از لامپهای رشته ای، حذف روشناییهای زاید، استفاده از لامپ های کم مصرف، استفاده از سنسورهای حرکتی، خاموش کردن وسایل الکترونیکی در زمین عدم استفاده و... را از راهکارهای ساده در کاهش مصرف انرژی در ادارات برشمرد.

رئیس دانشکده فنی مهنذسی دانشگاه آزاد واحد اردبیل نیز در این همایش با بیان اینکه بخش عمده ای از روشنایی بکار گرفته شده در ادارات غیر اصولی است، افزود: استانداردهای جهانی در زمینه تلفات برق در ادارات ۱۰ درصد است که این میزان در اردبیل شاید چندین برابر باشد.

یاوریان با تاکید بر لزوم استفاده از سیستم روشنایی هوشمند در ادارات گفت: ۱۵ تا ۲۵ درصد انرژی مصرفی از طریق وسایل الکترونیکی آماده بکار مصرف می شود که در این زمینه باید در دستگاه های دولتی توجه ویژه ای صورت گیرد.

وی همچنین به آلودگی نوری در برخی از اماکن اشتره کرد و با جدی تلقی کردن این بحث متذکر شد: مهمترین راهکار برای صرفه جویی انرژی بحث سرمایشی و گرمایشی است.