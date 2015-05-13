به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد ظهر امروز در همایش نقش روابط عمومی‌ها در تحقق شعار سال ۹۴ که به همت روابط عمومی استانداری اصفهان و در تالار شهروند اصفهان برگزار شد با بیان اینکه در جامعه نیاز به راهنما در هر کاری نیاز اساسی است، اظهار داشت: باید در نظر داشت که حتی برای خواندن قرآن نیز راهنما نداشته باشیم دچار انحراف می‌شویم همانطور که امروزه داعشی‌ها با مراجعه به قرآن بدون داشتن راهنمای واقعی دست به جنایاتی وحشتناک می زنند.

وی آدم پرستی را نیز از دیگر اموری دانست که موجب گمراهی انسان‌ها می‌شود و ادامه داد: این پدیده پس از انقلاب نیز زیاد دیده شده است و باید در خصوص این پدیده تامل بیشتری داشته باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با اشاره به شکل گیری دو خط چپ و راست در اوایل انقلاب اظهار داشت: این دو خط در اوایل انقلاب و با توجه به تفکراتی که در خصوص میزان دارایی افراد به وجود آمده بود شکل گرفت.

وی اضافه کرد: در اوایل انقلاب طرفداران خط چپ اعتقاد داشتند که سرمایه داران نباید بیش از اندازه دارایی و زمین داشته باشند چرا که در آینده مدیریت آنها سخت می شد و در حالی که طرفداران خط راست اعتقاد بر عکس داشتند که هر کس به هر میزان که توانایی داشته باشد می‌تواند دارایی، املاک و زمین کشاورزی داشته باشد.

وجود خط راست و چپ معنایی ندارد

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد با اشاره به اینکه در حال حاضر تفکر هر دو خط به هم نزدیک شده و تنگ نظری‌های اقتصادی از بین رفته است، بیان داشت: از این رو در حال حاضر وجود خط راست و چپ معنایی ندارد و همه باید پیرو ولی فقیه باشند چرا که اگر کسی در حال حاضر به جز خط ولایت فقیه به خط دیگری اعتقاد داشته باشد در واقع اسلام را قبول ندارد.

وی با تاکید بر اینکه انقلاب ما فقط ولایت فقیه دارد و بس و مردم ما فقط به ولایت فقیه اعتقاد دارند، افزود: هر جامعه‌ای نیاز به حکومت دارد و این ولی فقیه است که بر همه فعالیت‌ها نظارت دارد و ولایت فقیه نیز باید دانشمند و عادلی باشد که پیرو خط خدا باشد.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با بیان اینکه همه ما در کشور پیرو یک خط هستیم، افزود: خط همه ما باید مذهب امام صادق (ع) باشد، از این رو روابط عمومی‌ها نیز نباید پابند انسان‌ها باشند چرا که مدیرانشان هر چند وقت یکبار عوض می‌شوند و فقط باید برای خدا کار کنند.

وی تغییرات در سطح استان‌ها و مدیران خرد کشور با توجه به تغییر دولت‌ها را نیز نادرست خواند و بیان داشت: در این راستا باید توجه داشته باشید که دولت‌ها خطی کار می‌کنند ولی روابط عمومی‌ها نباید خطی کار کنند.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد با بیان اینکه نباید به دنبال تغییر دولت تمام نیروها از بالا تا پایین تغییر یابند، افزود: بازی تغییر نیروها در هر دولت موجب عدم پیشرفت کشور ایران شده است.