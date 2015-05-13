جشنواره فرهنگی ورزشی دانشجوبان خارجی در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله بیات ظهر چهارشنبه به همراه مدیر تربیت بدنی و دبیر جشنواره در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان با بیان اهداف برپایی رقابتهای فرهنگی و ورزشی در بین دانشجویان اظهار داشت: سیاست وزارت علوم در دولت تدبیر و امید این است که دانشگاه امام خمینی (ره) قزوین به سمت بین المللی شدن گامهای اساسی بردارد که یکی از راهکارها فعالیتهای فرهنگی است.

بیات گفت: جذب و شناسایی دانشجویان خارجی برای ادامه تحصیل در این دانشگاه از برنامه های معاونت امور بین الملل دانشگاه است و تلاش می کنیم دانشجویان خارجی بیشتر دیده شوند و از ظرفیت آنها هم بیشتر استفاده شود.

این مسئول یادآور شد: برای ما مهم است که دانشجویان بیشتری در رشته زبان فارسی جذب دانشگاه شوند و یکی از راههای ایجاد جذابیت مشارکت دادن دانشجویان در فعالیت های فرهنگی است.

وی اظهار داشت: اعزام دانشجویان به سایر دانشگاهها با هدف معرفی دانشگاه بین الملل و جذب دانشجوی خارجی است که در هفته اخیر یک گروه از دانشجویان خارجی به استان مازندران عزیمت کردند که ما نیز باید پذیرای دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در سایر استانهای کشور باشیم تا خود را معرفی کنیم.

بیات گفت: دانشجویانی از ۲۹ کشور جهان در این دانشگاه تحصیل می کنند که ۵۵۰ نفر در مرکز زبان و ۶۵۰ نفر در دانشکده ها تحصیل می کنند.

این مسئول گفت: برگزاری این مسابقات هیجان و نشاط خاصی در میان دانشجویان ایجاد می کند و موجب تقویت دوستی های دانشجویان ایرانی و خارجی می شود.

وی یادآور شد: این رقابتها به عنوان اولین تجربه می تواند زمینه ساز برگزاری مسابقاتی در سطح بین المللی باشد و این ظرفیت را داریم تا درآینده میزبان رقابتهای المپیک دانشجویان باشیم.

این مسئول یادآور شد: تاکنون ۴۰۰ نفر برای شرکت در مسابقات ورزشی و ۱۰۰ نفر در رقابت های فرهنگی از کشورهای مختلف جهان ثبت نام کرده اند.

معاون بین الملل دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین تصریح کرد: مسابقات فرهنگی در بخش های شعر، داستان کوتاه، خاطره نویسی، عکاسی، گرافیک، نقاشی و رقابت های ورزشی در رشته های فوتسال، تنیس روی میز،طناب کشی، فوتبال دستی، شطرنج، دارت، دو و میدانی، کریکت برگزار می شود.

بیات از همکاری دستگاههای اجرایی از جمله اداره ورزش و جوانان، شهرداری، صدا وسیما، سازمان فرهنگی شهرداری، لشگر ۱۶ زرهی در برگزار این مسابقات تشکر کرد.