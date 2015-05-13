فعالیت ۳۰۰ تشکل شاخص جبهه فرهنگی انقلاب در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین روحانینژاد ظهر چهارشنبه در دیدار مسئولان تشکلهای شاخص جبهه فرهنگی انقلاب با آیتالله جوادی آملی اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۹۰ هزار تشکل مذهبی در سراسر کشور فعالیت دارند که از این تعداد ۳۰۰ تشکل شاخص محسوب میشود.
به گفته وی تشکلهای شاخص جبهه فرهنگی انقلاب از تشکلهای فعال هستند که در طول سال برنامههای فرهنگی و مذهبی مختلفی اجرا میکنند.
رئیس هیئت مدیره مرکز توسعه فعالیتهای فرهنگی و دینی تأکید کرد: تشکلهای مذهبی به ویژه تشکلهای شاخص در برنامههای مهمی همچون اعتکاف، دعای ندبه، شبهای قدر، ایام فاطمیه، اربعین و... نقش مهمی ایفا میکنند.
معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی گفت: مقام معظم رهبری توجه ویژهای به تشکلهای شاخص جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی دارند و در صحبتهای آغاز سال جدید در مورد حمایت از این تشکلهای رهنمودهایی داشتند.
حجتالاسلام روحانینژاد با تشریح برنامههای چهارمین هم اندیشی تشکلهای جبهه فرهنگی انقلاب در قم، خطاب به آیتالله جوادی آملی گفت: رهاورد ما از این هماندیشی، فرمایشات شما خواهد بود که در طول سال مورد نظر قرار میدهیم.
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