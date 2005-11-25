در بيانيه شوراي حكام هنوز رد پاي برخي مزاحمت ها ديده مي شود// اگر بسيج نبود، انقلاب شكست مي‌ خورد// ايران زورگويي را تحمل نمي ‌كند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، آيت الله هاشمي رفسنجاني كه در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته تهران سخن مي گفت، افزود: آنچه كه از روز گذشته تاكنون شاهد بوديم اين بود كه رفتارها تعديل شده بود و تدبير تيم مذاكره كننده كشورمان و تعقل اعضاي شورا بر حرف هاي بي حساب غلبه كرد.

وي با تاكيد بر اين كه "بايد با دنيا در همه مسايل منطقي، جدي و مستدل برخورد كرد" تاكيد كرد: تعامل عادلانه و منطقي با جهان از محورهاي فرهنگي مورد توجه در تدوين سند چشم انداز 20 ساله است؛ چرا كه اسلام و انقلاب اسلامي براي تعامل منطقه ‌اي آمده و سر جنگ با دنيا ندارد.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در عين حال به كشورهايي كه قصد دارند مسير رسيدگي به پرونده هسته اي ايران انحراف ايجاد كنند، توصيه كرد كه از ماجراجويي در اين مساله مهم بپرهيزند و به سمت همكاري، همراهي و بازرسي و به قول خود آنها "راست آزمايشي" بروند.

هاشمي رفسنجاني تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران آماده است با صبر و حوصله در جهت رفع برخي ابهام ‌ها با آژانس بين ‌المللي انرژي اتمي همكاري كند تا دنيا و منطقه دچار تنش خطرناك نشود.

وي با تاكيد بر اين كه "ايران زورگويي را تحمل نمي ‌كند و اين مساله به صلاح زورگويان نيست" ابراز اميدواري كرد آثار تعقل و عقلانيت كه در نشست اخير شوراي حكام آژانس بين‌ المللي انرژي اتمي مشاهده شد، در آينده نيز باقي بماند.

خطيب نماز جمعه تهران در ادامه سخنان خود، به جنايات موجود در كشورهاي عراق، لبنان و سوريه اشاره كرد و اظهار داشت : جنايات تروريست‌ ها در عراق از حوصله يك انسان خارج است و اشغال عراق طولاني شده و حضور گسترده نيروهاي بيگانه در اين كشور كه در منطقه حساس قرار دارد، مساله ساز شده است.

هاشمي رفسنجاني بر ضرورت پايان حضور نيروهاي اشغالگر در عراق بعد از برگزاري انتخابات در اين كشور تاكيد كرد.

وي همچنين درگيري‌ هاي اخير در مرز لبنان و اسراييل را خطرناك توصيف كرد و در ادامه تحليل خود از اين مساله متذكر شد: تجاوزهاي مكرر رژيم اسراييل از هوا و زمين به خاك لبنان افزايش يافته و اين شرارت‌ ها مساله زا شده است. اسراييل همچنين تلاش مي كند كشور انقلابي و مسلمان سوريه را تحقير كند كه اين موضوع قابل تحمل نيست.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به فجايع و كشتار فلسطينيان توسط نيروهاي اشغالگر قدس ادامه داد: رژيم اسراييل از درون دچار تشتت و بحران شده است و تلاش دارد مشكلات داخلي خود را برون فكني كند.

هاشمي رفسنجاني اين حوادث تلخ را ناشي از خوي استكباري و استعماري دانست و با تاكيد بر اين كه پشت اين رفتارها "آمريكا" حضور دارد، اضافه كرد: آمريكايي ها چند سال است كه مي‌ جنگند، تلفات و هزينه مي‌ دهند و در داخل كشورشان نيز مخالفانشان افزايش يافته است، اما هنوز به روند اشتباه گذشته ادامه مي دهند.

وي با ابراز نگراني از "حوادث اخير خاورميانه" به "قدرت هاي استعمارگر" توصيه كرد كه "اجازه دهند تا مردم منطقه خودشان مشكلات خود را حل كنند" و ادامه داد: كشورهاي با انصاف و به ويژه سازمان ملل متحد بايد در اين زمينه وارد عمل شوند .

خطيب جمعه تهران "حوادث اخير در فرانسه و ديگر كشورهاي اروپايي كه در حال گسترش است" را "عامل عاقل شدن سران اين كشورها" دانست و خاطرنشان كرد : به نظر مي ‌رسد كه علايم هشدار دهنده طبيعي و غير طبيعي در منطقه خاورميانه، اروپا و آمريكا فراوان است كه اميدواريم آنها بتوانند از اين حوادث درس عبرت بگيرنند و اينگونه با ملت ها رفتار نكنند.

آيت الله هاشمي رفسنجاني در بخش ديگري از خطبه ‌هاي نماز جمعه تهران با گراميداشت ياد و خاطره شهدا، شهدا را مظلوم ترين افراد خواند و ضمن بزرگداشت مقام شامخ شهداي گمنام اين سرزمين تصريح كرد كه آنها در ميان شهدا نيز، از مظلوم ترين افراد هستند.

وي در ادامه اين سخنان به تكريم شهيدان مدرس، قدوسي، واحدي و ميرزا كوچك خان جنگلي پرداخت.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگري از خطبه هاي نماز جمعه، با گراميداشت "هفته بسيج" اظهار داشت : تشكيل نيروي مقاومت بسيج از الهام‌ هايي بود كه خداوند متعال به قلب مبارك امام راحل (ره) فرمودند و ايشان در حالي كه 9 ماه و نيم از پيروزي انقلاب اسلامي گذشته بود و هنوز جنگ تحميلي آغاز نشده بود، فرمان تاسيس بسيج را صادر فرمودند.

هاشمي رفسنجاني تاكيد كرد: تفكر بسيج و آوردن نيروهاي صالح به ميدان و سازماندهي آنها براي خدمت به جامعه و دفاع از انقلاب و اسلام كاري بود كه امام (ره) آن را فلسفه تشكيل بسيج بيان كردند.

رييس شوراي عالي دفاع در دوران هشت سال دفاع مقدس ياد آور شد: خدمات بسيج به ويژه در زمان جنگ تحميلي موجب شد كه اين نيروي مردمي جاودان بماند و حقيقتا اگر بسيج نبود، انقلاب شكست مي‌ خورد.

هاشمي رفسنجاني با تاكيد بر اين كه "بسيج در دوران سازندگي نيز نقش قابل توجهي برعهده گرفت و امروز در تمامي عرصه‌ ها حضور دارد" به مسوولان اين نيرو توصيه كرد كه ‌اين سرمايه كه متعلق به همه ايران است، با همان اصالت نخست حفظ شود تا نسل‌هاي آينده نيز از آن استفاده كنند.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه اين خطبه از روز نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از افتخارات بزرگ تاريخ انقلاب اسلامي‌ ياد كرد و متذكر شد كه اين نيرو توانست با انجام عمليات "مرواريد" در پنجم آذر 1359براي هميشه خليج فارس را از تصرف و اشغال عراقي ‌ها نجات دهد.

فرمانده جنگ، ياد آور شد كه نيروي دريايي با انهدام سكوهاي نفتي عراق اين كشور را تا پايان جنگ از صدور نفت محروم كرد و آنها را از خليج فارس بيرون‌ انداخت و با در اختيار ايران قرار دادن خليج فارس، جمهوري اسلامي را از شكست قطعي در جنگ تحميلي نجات داد.

خطيب نماز جمعه تهران، همچنين با تسليت شهادت امام جعفر صادق (ع)، آن حضرت را "توسعه ‌دهنده و مفسر مكتب اسلام ناب" توصيف كرد.

آيت الله هاشمي رفسنجاني گفت: آن بزرگوار در دوران حيات خويش تلاش كردند تا انحرافات فكري، سياسي و مديريتي كه در آن زمان وجود داشت را اصلاح كنند و اين كه وارد جهاد مسلحانه با خلفاي عباسي نشدند، نشان مي دهد اين مساله بسيار مهم را در اولويت قرار دادند.

وي با ابراز تاسف از اين كه "تاريخ زندگي پر بار 56 ساله امام ششم شيعيان جهان بر همگان مجهعول مانده است"، تصريح كرد: امام صادق (ره) همواره از دوران نوجواني مشغول فعاليت هاي علمي و فرهنگي شد، اما دستگاه استبداد علم ستيز براي فروپاشي كانون تفكر علوي، آن حضرت را به شهادت رساند و جنايتي ديگر را در تاريخ ثبت كرد.

اين گزارش مي افزايد؛ خطيب موقت نماز جمعه تهران در خطبه نخست امروز نماز جمعه نيز به تشريح مباني ارزشي مندرج در سند چشم انداز 20 ساله كشور پرداخت و گفت: كانون ارزش هاي مندرج در سند چشم انداز 20 ساله، انسان "خداجو و مومن" و "دانا و تحول پذير" است.

آيت الله هاشمي رفسنجاني از سند چشم ‌انداز20 ساله به عنوان حيات طيبه جامعه اسلامي نام برد و روحيه استقلال سياسي، اجتماعي و فرهنگي، آزادي انتخاب شغل، رشد استعدادها و شكوفايي، آزادي سياسي، اجتماعي و فرهنگي را از ارزش هاي مهم فرهنگي مورد توجه در تدوين اين سند بر شمرد.

وي ايجاد محيط سالم، تامين نيازهاي ضروري و تامين اجتماعي، رقابت ‌پذيري در شرايط مساوي را از ديگر ارزشهاي فرهنگي مندرج در سند مذكور دانست.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: احساس وظيفه در مقابل حفظ نظام و ميهن، احترام به قانون و نظم، توجه به محيط زيست، غرور ملي و ديني، رعايت توازن منطقه ‌اي در اجراي عدالت اجتماعي، نشاط كاري در انجام وظيفه و ايجاد فضايي مولد و نو آور براي فرد در جامعه، از محورهاي اصلي مي باشند كه در تدوين سند چشم انداز در نظر گرفته شده است.

هاشمي رفسنجاني با بيان اين كه دانش، خلاقيت و تحول پذيري، توسعه ‌پذيري، ارزش جامع ‌نگري دنيوي و اخروي با الهام از قرآن و اسلام به وجود مي‌ آيد، عزت و كرامت انساني، استفاده از دانش و فناوري بومي، آراستگي به اخلاق اسلامي، روحيه همكاري و مشاركت در امور، پذيرش بي‌ پايان بودن توسعه انساني، عدالت خواهي و اعتدال را از جمله محورهايي دانست كه در سايه انسان خدا جو ايجاد مي ‌شود.

خطيب موقت نماز جمعه تهران در نظر گرفتن مالكيت فردي و جمعي، حرمت ربا به معني ‌سود آوري نادرست و ظالمانه كه فساد و انحراف را در جامعه بنيان مي نهد، توزيع عادلانه ثروت، ارزش كار و توليد را از ارزش هاي خاص در نظر گرفته شده در تدوين سند چشم‌ انداز بيان كرد.

وي در ادامه از ديگر ارزش هاي خاص در تدوين سند چشم ‌انداز را نظارت همگاني، توجه به اصل لاضرر، مشاركت و تعاوني و رقابت پذيري در فضايي سالم نام برد.

هاشمي رفسنجاني با بيان اين كه جامعه اسلامي بر پايه ولايت و امامت پايه گذاري شده، افزود : شايسته ‌سالاري، توجه به اصل شورا، كرامت انساني، تكليف و اختيار، كارآفريني و خلاقيت و ابتكار از ارزش هاي مورد نظر در تدوين سند چشم ‌انداز در عرصه مديريت است.

خطيب موقت نماز جمعه تهران در خاتمه، اعتدال و پرهيز از افراط و تفريط و فقدان جمود و تحجر در فضاي مديريتي را مهم ارزيابي كرد و افزود: در تدوين سند چشم ‌انداز 20 ساله كشور بر نقش همكاري در عرصه مديريت تاكيد بسياري شده است.