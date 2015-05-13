برنز حجی زواره قطعی شد/ درخشش مرد کرمانشاهی تکواندو

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان با درخشش نماینده وزن پنجم تیم ملی کشورمان پیگیری شد که طی آن حجی زواره با شکست رقبای خود در مرحله مقدماتی به مرحله نیمه نهایی راه يافت و مدال برنز خود را قطعی کرد.

روز دوم این مسابقات به برگزاری مرحله مقدماتي رقابتهاي اوزان ۴۹- كيلوگرم زنان و ۷۴- كيلوگرم مردان اختصاص داشت که تیم ملی ایران تنها در بخش مردان نماینده داشت.

مسعود حجی زواره در وزن ۷۴- كيلوگرم در اولين مبارزه خود در اين رقابتها به مصاف "چنوف زاكاريا" از الجزاير رفت و در يك مبارزه يكطرفه و در پايان راند دوم با نتيجه ۱۳ بر صفر به برتري رسيد و راهي مرحله بعد شد. وی در ادامه "توني كانت" از كرواسي را ۱۶ بر ۷ از پیش رو برداشت و سپس "رائول مارتينز گارسيا" از اسپانيا را ۷ بر ۴ شکست داد.

تکواندوکار کرمانشاهی تیم ملی کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی "يوريل ارديانو" قهرمان جهان در سال ۲۰۱۳ از کشور مکزیک را پیش رو داشت در پايان ۳ راند رقابت يكطرفه ۱۴ بر ۴ صاحب پیروزی شد تا با رسیدن به مرحله نیمه نهایی مدال برنز خود را قطعی کند.

حجي‌زواره براي رسيدن به فينال رقابتهاي وزن ۷۴- كيلوگرم، بايد فردا (پنجشنبه) با "البرت گائون" از روسيه، نايب قهرمان دوره قبل مسابقات جهاني مبارزه كند. در آن سوي جدول نيز نمايندگان ازبكستان و پرتغال مسابقه مي‌دهند.

بیست و دومین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان با حضور ۸۷۵ تکواندوکار از ۱۳۶ کشور در روسیه جریان دارد.