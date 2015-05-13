دولت عربستان با سرنیزه حکومت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی روز چهارشنبه در تجمع اعتراض آمیز علماء و طلاب حوزه های علمیه مشهد در اعتراض به صدور حکم اعدام روحانی برجسته عربستان، آیت الله شیخ نمر در مدرسه علمیه نواب مشهد اظهار کرد: عربستان سعودی دست ساز رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکا است.

وی ادامه داد: ۲۰۰ سال از حکومت این رژیم فاسد می گذرد و در کارنامه این رژیم جز ظلم، آدم کشی، دیکتاتوری و غصب سرزمین پاک حرمین شریفین و جز زورگویی در کنار عوامل خبیث وهابیت چیز دیگری مشاهده نمی شود.

وی تاکید کرد: شهادت یک روحانی ارزشی در عربستان در مرزنشناسی از دفاع از دین جلودار یک حرکت عظیم و ایثارگری فوق العاده در خط براندازی این لکه ننگ کثیف از امت اسلامی قرار دارد.

عضو مجلس خبرگان رهبری در خصوص محو کامل کافر که در این آیه شریفه بدان اشاره شده است افزود: نابودی کامل کافر با زجر و ذلت همراه است چرا که باید نابودی تمام صلابت، عظمت و قدرت کافران که جلوه توانمندی آن هاست با ذلت و خفت همراه باشد.

امام جمعه خاطرنشان کرد: نظام آل سعود امروزه در جایگاه پیشانی جهان کفر و الحاد و دشمنی با آل الله قرار دارد.

عمامه روحانی کفن وی برای محو کامل استکبار است

وی خطاب به روحانیان شرکت کننده در این تجمع گفت: عمامه ای که ما بر سر می گذاریم نشانه ای از افتخار، سعادت و عظمت و ارزش است و در واقع این عمامه به مثابه کفنی است که روی سر می گذاریم و نقطه نهایی طلبگی تا محو کامل استکبار جهانی همین عمامه است.

آیت الله علم الهدی با اشاره به فرمایشات رهبر کبیر انقلاب مبنی بر اینکه «هر چه ما را بکشید دنیا زنده تر می شود» ادامه داد: حضرت حجت(ع) ظهور نمی کنند مگر آنکه اصلاح جهانی صورت گیرد و باید خون بدهیم تا اسلام ناب مکتب ولایت در دنیا حاکم شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: باید خون بدهیم تا اسلام ناب مکتب ولایت در دنیا حاکم شود.

وی این قبیل تجمعات را نقطه اوج آمادگی جامعه روحانیت در مقاومت و پایداری در برابر تمام فتنه ها ومظالم دشمن در روی کره زمین عنوان کرد و افزود: این نمایش مرزنشناسی دفاع از دین به عنوان راهبرد عظیم قرآنی است.

وی با اشاره به آیه ۱۱۴ سوره آل عمران «وَ لِیُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا وَ یَمْحَقَ الْکافِرینَ» گفت: خداوند در این آیه یک راهبرد همیشگی ابدی برای مومنین جهان اسلام مطرح کرده است که دفاع از دین هیچ حد و مرزی ندارد تا جایی که مسلمان حتی جان و هستی خود را در راه دین می دهند.

وی افزود: روحانیت در یک هزار و ۱۷۰ سال دوران پس از غیبت حضرت مهدی(عج) در بسیاری از مقاطع این راهبرد قرآنی را در عرصه های مختلف مبارزاتی به نمایش گذاشتند و به عنوان جلودار جبهه ایثار و فداکاری معلم عملی این راهبرد در دفاع از دین بودند.

وی با بیان اینکه امروز یک عالم مجاهد فقیه از تبار آسمانی روحانیت، آیت الله شیخ نمر در آستانه قربانی شدن قرار گرفته است تصریح کرد: امروزه جنایات آل سعود ادامه دارد و در راه نابودی جنایات این رژیم باید شهید تقدیم اسلام کنیم و مسئله ای همچون شهادت یک عالم روحانی برای نابودی کامل این رژیم باید ادامه یابد.