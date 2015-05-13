به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت ششمین سالگرد ارتحال عالم مجاهد، فقیه، متکلم، عارف، و عبد صالح، آیت‌الله‌العظمی محمدتقی بهجت، مراسم‌های مختلفی در قم و شهرهای مختلف کشور برگزار می‌شود.

به همین مناسبت مراسم بزرگداشت ارتحال آیت‌الله محمد تقی بهجت پنج شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه پس از نماز مغرب و عشاء با حضور مراجع تقلید و علماء در مسجد اعظم قم برگزار می‌شود.

همچنین به مناسبت بزرگداشت مقام و شخصیت این عالم بزرگ، نخستین کنگره ملی آیت‌الله بهجت به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی کشور در رشت در تاریخ پنجم خرداد ماه امسال برگزار می‌شود.

مراسم سالروز رحلت آیت‌الله‌العظمی بهجت فومنی(ره) روز پنجشنبه هفته جاری در مسجد ولیعصر بالامحله فومن برگزار می شود؛ همچنین مراسمی عصر امروز سه‌شنبه با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین صدیقی امام جمعه موقت تهران در مهدیه رشت برگزار می‌گردد.

در مراسم امروز عصر شهر رشت، مراسم مداحی با اجرای حدادیان، دبیر کانون مداحان کشور و قرائت قرآن توسط استاد رجبی، قاری بین المللی قرآن کریم برگزار می شود.

چاپ ویژه نامه بهجت خوبان، برگزاری ایستگاه صلواتی، دیدار با شاگردان برجسته گیلانی حضرت آیت الله بهجت و انتشار زندگی نامه معظم اله از دیگر برنامه‌هایی است که شهرستان رشت به مناسبت گرامی داشت این عالم و عارف صالح برگزار می کند.

آیت الله العظمی حاج شیخ محمد تقی بهجت فومنی(ره) در اواخر سال ۱۲۹۴ در شهر فومن به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی حوزه را در مکتب خانه فومن به پایان رساند و پس از تحصیلات ادبیات عرب هنگامی که ۱۴ سال از عمر شریفش می گذشت، برای تکمیل دروس حوزوی عازم عراق شد و حدود چهار سال در کربلا معلی اقامت کرد و علاوه بر تحصیل علوم رسمی از محضر استادان بزرگ آن سامان از جمله مرحوم حاج شیخ ابولقاسم خویی بهره برد و در سال ۱۳۵۲ ه. ق برای ادامه تحصیل رهسپار نجف اشرف شد و سطح عالی علوم و حوزه را در محضر آیات عظام حاج آقای ضیاء عراقی و میرزای نائینی در حوزه درسی آیت الله حاج شیخ محمدحسین غروی اصفهانی وارد شد.

از این استاد بزرگ عرفان و اخلاق تالیفاتی چند به یادگار مانده است؛ یک دوره کامل اصول، حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری(ره) و تکمیل آن تا آخر مباحث مربوط به مکاسب و متاجر، دوره کامل طهارت، دوره کامل کتاب صلاه، دوره کامل کتاب زکات، دوره کامل کتاب خمس و حج، حاشیه بر کتاب ذخیره العباد مرحوم شیخ محمدحسین غروی، چندین مجله و تقریباً یک دوره فقه فارسی.

آیت الله العظمی بهجت ۲۷ اردیبهشت سال ۸۸ بر اثر ایست قلبی دارفانی را وداع گفت و در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) در شهر مقدس قم به خاک سپرده شد.