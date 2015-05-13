واردات بی رویه کالا صنعتگران اصفهانی را زمین می زند

به گزارش خبرنگار مهر، علی بزرگی پیش از ظهر امروز در گردهمایی بزرگ فعالان اقتصادی به مناسبت عید سعید مبعث با تقدیر از رئیس و اعضای هیئت نمایندگان دوره هفتم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تبریک به هیئت رئیسه جدید اتاق اظهار داشت: هم اکنون بخش قابل ملاحظه ای از واحدهای صنعتی اصفهان متوقف شده است و جای این سئوال است که چرا در اصفهانی که پایتخت صنعتی است باید این گونه باشد.

وی با بیان اینکه تا زمانی که دولت جلوی واردات بی رویه کالاها را نگیرد و دلار ارزان قیمت در اختیار بازرگانان خاص قرار ندهد صنعتگر اصفهانی قادر به تولیدات صنعتی نیست، افزود: زمانی فاستونی اصفهان معروفیتی بیشتر از انگلیس داشت اما اکنون این تولیدات برای بازرگان اصفهانی به صرفه نیست چرا که چین همین محصول را با یک سوم قیمت اصلی تولید می کند.

رئیس دوره چهارم اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه این مسایل هنوز مورد مطالبه صنعتگران، بازرگانان و معدن کاران قرار نگرفته است، تاکید کرد: مثالی برای درک بهتر می زنم؛ آمریکاو ژاپن که از بنیانگذاران WTO (سازمان تجارت جهانی) هستند خودشان بیشتر از بقیه اعضا قوانین را زیرپا می گذارند به گونه ای که ژاپن چنان عوارض سنگینی برای واردات واردات محصولات آمریکایی گذاشته است که یک خودرو نمی تواند وارد آن کشور شود.

وی ادامه داد: این در حالی است که ما عوارضی برای کالاهای چینی نداریم و به اندازه ای کالای چینی در ایران نفوذ کرده که حتی بازار صنایع دستی ما را نیز قبضه کرده است و باید در این زمینه چاره اندیشی کنیم.

همچنین سید عبدالوهاب سهل آبادی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در بخش دیگری از این گردهمایی اظهار داشت: در طول سالیان گذشته شخصیت ‌های ارزشمندی ریاست اتاق بازرگانی اصفهان را بر عهده گرفتند که حضور آنها سبب فعالیت و رونق اتاق شده است.

وی خواستار حضور پویای اعضای اتاق اصفهان شد و تصریح کرد: اتاق بازرگانی، اتاق همه مردم و اتاق فکر دولت، مجلس و قوه قضائیه است و برای تعامل هرچه بیشتر با اعضای فعال اقتصادی فعالیت دارد.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه به دنبال انتخاب مشاورانی از بین فعالان صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی برای رشد هرچه بیشتر فعالیت‌های خود هستیم، گفت: تا ۳۰ اردیبهشت برنامه اتاق بازرگانی، کشاورزی، صنایع و معادن اصفهان را در اختیار اعضا می ‌گذاریم.