به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش فارس، علی زرافشان بعد از ظهر چهارشنبه در همایش استانی مدیران مدارس متوسطه، فنی و حرفه ای و کاردانش استان فارس با اشاره به ارسال دستورالعمل ثبت نام دانش آموزان به استان ها، اظهار داشت: در این دستورالعمل اعلام شده که دانش آموزان بین پایه برای ثبت نام نیاز به حضور در مدرسه ندارند.

وی افزود: این دانش آموزان توسط مدیریت و از طریق سامانه طراحی شده اقدام به نام نویسی در مدارس می کنند.

زرافشان با اشاره به وجود اطلاعات دانش آموزان بین پایه ای در مدارس، بیان کرد: با توجه به این اطلاعات امکان ثبت نام از طریق سامانه سناد وجود دارد.

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه بر اساس دستورالعمل های ارجاعی تنها دانش آموزان پایه ورودی باید برای ثبت نام مراجعه کنند یادآور شد: در پایه اول ابتدایی و پایه هفتم والدین باید برای ثبت نام به مدارس مورد نظر مراجعه کنند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در ادامه با تاکید بر اینکه مدارس برای ثبت نام هیچ شهریه ای دریافت نمی کنند، اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای آموزش و پرورش شهریه فقط در مدارس نمونه دولتی، تیزهوشان و مدارس غیردولتی دریافت می شود.

وی ادامه داد: البته بر اساس برنامه تحصیلی در طول سال، والدین می توانند برای اجرای برنامه های متنوع و ارتقای سطح کیفی آموزشی دانش آموزان مشارکت کنند.

زرافشان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه استان فارس دارای پیشینه خوبی در آموزش و پرورش است، بیان داشت: این استان در شاخص های مختلف دارای شرایط مطلوبی است.

وی بیان کرد: اگر چه استان فارس دارای پیشینه و سابقه درخشانی در حوزه آموزشی است اما برای ما تنها فراتر از میانگین کشوری بودن استان ها کفایت نمی کند بلکه از استان ها بر اساس ظرفیت های خودشان انتظار ارتقای کیفی داریم.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه حجم قابل توجهی از دانش آموزان در استان فارس متقاضی رشته های تجربی، فنی و حرفه ای و کاردانش هستند، افزود: نکته ای که در این مسیر احساس می شود تشویق دانش آموزان به سمت انتخاب رشته ریاضی به عنوان زیر بنای توسعه فنی کشور است.

زرافشان درباره روند هدایت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی، گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی آموزش ‌و پرورش هدایت تحصیلی بر اساس چهار عامل علاقه، استعداد، نیازهای کشور و امکانات انجام می‌شود.

وی افزود: از آنجا که امسال آخرین سالی است که ساختار شش، سه، سه را داریم و ورودی به دوره دوم متوسطه را نخواهیم داشت، بنابراین مشمولان هدایت تحصیلی صرفا دانش آموزان پایه اول دوره دوم متوسطه هستند.

زرافشان ادامه داد: بر اساس این چهار عامل، هر ساله توافق نامه‌ای را با ادارات کل آموزش و پرورش تنظیم و ظرفیتی را برای رشته‌های مختلف معین می‌کنیم تا در مناطق مختلف اعمال شود.

وی گفت: یک تقسیم بندی به جمعیت دانش آموزان در دو شاخه نظری و فنی و حرفه‌ای باز می‌گردد و اکنون ۴۱ درصد دانش آموزان در شاخه فنی تحصیل می‌کنند که باید مراقبت کنیم این درصد حفظ و بتدریج ارتقا پیدا کند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه این نسبت باید برای شاخه فنی و کارودانش بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبه شورای عالی به ۴۸.۲۶ درصد برسد، عنوان کرد: از سوی دیگر تقسیم بندی رشته‌ها در شاخه نظری مورد توجه است و باید تعادلی در آن برقرار شود از مجموع محصلان شاخه نظری، ۴۷ درصد در رشته تجربی، ۲۳ درصد در رشته ریاضی و ۳۰ درصد در رشته انسانی درس می‌خوانند.