اعزام تیم جودو استان همدان به مسابقات قهرمانی کشور

جلال نصرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تیم جودو استان به مسابقات قهرمان کشوری اعزام شد، اظهار داشت: مسابقات قهرمان کشوری در رده سنی جوانان از فردا به مدت دو روز در سمنان برگزار می شود.

رئیس هیئت جودو استان همدان افزود: مهدی اسدی از شهرستان بهار در وزن منفی ۵۵ کیلوگرم، یاسرخاکزاده از شهرستان بهار در وزن منفی ۶۰ کیلوگرم، محمدخمسه ای از بهار در وزن منفی ۶۶کیلوگرم، بهزاد رضایی از بهار در وزن منفی ۷۳ کیلوگرم، عمران قراگوزلو از بهار در وزن منفی ۸۱ کیلوگرم، حسین علمداریان از همدان در وزن منفی ۹۰کیلوگرم، امیرمحمد بهمنی از بهار در وزن منفی۱۰۰ کیلوگرم، علی آهنگری از همدان در وزن مثبت ۱۰۰ کیلوگرم به مربیگری محمد رضاغفاری و سر پرستی ابراهیم سعیدیان در این مسابقات حاضر می شوند.

وی با اشاره به کلاس های مربیگری در ادامه گفت: همچنین مربیان جودو کار استان همدان برای حضور در کلاس مربیگری درجه یک و تربیت مدرس بانوان حاضر می شوند.

نصرپور بیان داشت: کبری کرمی، اعظم رستمی مصباحی، مژگان کولیوند مربیان جودو کار استان برای حضور در کلاس مربیگری درجه یک و تربیت مدرس بانوان حاضر می شوند.

رئیس هیئت جودو استان همدان ابراز داشت: کلاس مربیگری درجه یک وتربیت مدرس از فردا پنج شنبه به مدت دو روز به میزبانی تهران برگزار می شود.