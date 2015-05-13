توسعه علمی بدون برنامه ریزی امکان پذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی توکل ظهر چهارشنبه در کنفرانس ملی دانشجویی توسعه که در تالار فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد اظهار داشت: بررسی وضعیت فرصت ها و چالش های آموزش عالی بستگی به این دارد که چه توسعه ای را مدنظر دارید و در این توسعه برای آموزش عالی چه جایگاهی را قائل هستید.

وی یکی از مشکلات را عدم مصمم بودن برای تعیین سیاست های توسعه دانست و افزود: حدود توسعه و بخش های مختلف از جمله آموزش عالی را در توسعه خود تعیین نکرده ایم و نمی دانیم چه فرصت ها و چه چالش هایی در کمین علم هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: با توجه به این که توسعه در شکل مطلوبی در کشور ما نیست دانشگاه می تواند عاملی برای رسیدن به وضع مطلوب باشد یا مانند بسیاری کشورها جایگاهی تشریفاتی در جامعه اشغال کند.

وی با بیان این که اموزش عالی و نهادهای علمی در همه دنیا بر چهار مولفه کمیت، کیفیت، برابری و تناسب استوار هستند گفت: محور اساسی تلفظ نشده در توسعه علمی در دهه گذشته این چهار مولفه بوده است و تنها بر کمیت و تعداد دانشجویان و تعداد مقالات تأکید شده است و تا کنون تغییر چندانی در این حوزه صورت نگرفته است.

توکل با بیان این که ۵۰درصد قبول شدگان دانشگاه در حوزه علوم انسانی هستند گفت: وقتی بنا است فارغ التحصیلان رشته های علوم انسانی بیکار باشند و مدرک به چه درد این ها می خورد اگر با یک طرح حساب شده نیاز کشور سنجیده نشود ۵۰ میلیون دانشجو هم که داشته باشیم مشکلات ما حل نمی شود.

وی ادامه داد: در دانشگاه و آموزش عالی باید به تناسب نیازهای جامعه توجه شود و دانشگاه باید مهمترین نردبان ترقی و تحرک اجتماعی باشد اما با این وضعیت صدور مدرک هیچ تحرک اجتماعی را نباید انتظار داشته باشیم.

توکل تصریح کرد: دانشگاه مهمترین نقش را در ایجاد تعادل در جامعه دارد و این تعادل باید بین تسلیم شدن به سرمایه و قدرت حکومت و نیازهای تولیدی و اقتصادی و نیازهای فردی فرهنگی جامعه صورت گیرد.