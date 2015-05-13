به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر چهارشنبه در نشست ستاد بزرگداشت سالروز حماسه فتح خرمشهر در بوشهر اظهار داشت: مردم استان بوشهر مردمی قدرشناس هستند و در برنامههای مربوط به شهدا حضوری گسترده و پر شور و شعور دارند.
وی بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری در سطح جامعه تاکید و خاطرنشان کرد: شهدای انقلاب اسلامی جان خود را برای عزت و سربلندی ایران فدا کردند و باید تلاش شود که این فرهنگ در جامعه نهادینه شود.
استاندار بوشهر با اشاره به جانفشانیها و دلاورمردیهای رزمندگان ایران اسلامی در آزادسازی و فتح خرمشهر، بیان داشت: حماسه فتح خرمشهر نشان داد که ملت ایران دارای ارادهای آهنین برای مقابله با دشمنان و رفع موانع هستند.
وی با تاکید بر لزوم تلاش همه دستگاهها برای برگزاری باشکوه مراسمات و برنامههای سالروز حماسه فتح خرمشهر، اضافه کرد: باید برنامههای مناسب و باکیفیت و کارشناسی شده برای این روز طراحی و اجرا شود.
سالاری بر لزوم تلاش برای انتقال مفاهیم و ارزشهای دفاع مقدس به نسل جدید تاکید کرد و ادامه داد: مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی باید مشارکت جدی در برنامههای سالروز حماسه فتح خرمشهر داشته باشند.
وی در ادامه به نامگذاری امسال به نام سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی توسط مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: رسیدگی به خانوادههای شهدا و رفع مشکلات آنها باید توسط همه مدیران و مسئولان به صورت جدی و مستمر انجام شود.
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