کهگیلویه و بویراحمد قابلیت توسعه اقتصادی درونزا را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، جبار کیانی پور در دیدار با مدیرعامل بانک صادرات استان افزود: این استان ظرفیت‌‎های بی شماری در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف برای سرمایه گذاری دارد.

وی با اشاره به نرخ بیکاری ۲۵ درصد در استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: این میزان بیکاری مستحق استانی مانند کهگیلویه و بویراحمد نبوده و از این‌ رو باید با حمایت از سرمایه‌گذاران تولید را در استان تقویت کرد.

رئیس اتاق یاسوج تصریح کرد: با استفاده درست و بجای بخش خصوصی از منابع و تسهیلاتی که بانک در اختیارشان می گذارد و همچنین بانک نیز با همکاری و برطرف کردن برخی بروکراسی های مزاحم قطعا فضای کسب و کار در استان توسعه خواهد یافت.

وی عنوان کرد: بانک صادرات کهگیلویه و بویراحمد درخواست داریم تا از طریق اعتبارات صندوق توسعه ملی فضای کسب و کار را در استان حمایت کند.

مدیرعامل بانک صادرات استان نیز در این نشست اظهار داشت: مسئله همکاری بانک و فعالین بخش خصوصی یک موضوع برد-برد است.

نقیبی گفت: موفقیت فعالین اقتصادی که با همکاری بانک وارد فضای کسب و کار شده اند، متقابلا موفقیت بانک نیز می باشد و سود این فعالیت به بانک نیز خواهد رسید.

وی بیان کرد: فعالین اقتصادی که تولید و تجارتشان برقرار باشد، را همراهی خواهیم کرد تا با ادامه ی فعالیت خود علاوه بر تولید و رونق کسب و کار در استان، با اشتغال نیروهای کار خود بخشی ازمشکلات بیکاری را در استان برطرف کنند.