کارگروه تخصصی منطقه ویژه گردشگری کلاردشت تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز صادق بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه با اتاق اصناف شهرستان، گفت: تشکیل کارگروه تخصصی طرح جامع منطقه ویژه گردشگری، تشکیل کارگروه املاک و مستغلات، شفاف سازی محاسبات مالیات کسبه و همچنین ساماندهی بازار این منطقه از برنامه های فراروی است.

صادق افزود: بدون شک ورود و ماندگاری توریست در منطقه مهمترین عامل چرخه اقتصاد این شهر است، به همین دلیل لازم است در این رابطه برنامه ریزی های مدون صورت گیرد و اتاق اصناف، صنوف و رسته های مختلف باید در کنار سایر مسئولان در راه توسعه زیر ساخت های منطقه گام بردارند تا در سایه تعامل و همدلی شهرستان در مسیر شکوفایی قرار گیرد.

فرماندار کلاردشت در ادامه افزود: از آن جهت که این دیار علاوه بر گردشگران داخلی، میزبان توریست از نقاط مختلف جهان به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس است، باید اتاق اصناف این شهرستان کلاس های آموزشی در رابطه با فرهنگ برخورد با مشتری، آداب مشتری مداری، یکسان سازی تابلوها، زبان آموزی کسبه و…. برنامه هایی تدوین کند.

وی ادامه داد: نقش بازار و اصناف در تحقق اهداف ارتقای شهرستان بسیار حساس و پررنگ است، به همین دلیل تعامل این عزیزان با فرمانداری و شهرداری در زیباسازی مبلمان شهری و سایر موارد بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

فرهاد کریمایی رئیس اتحادیه املاک و اتاق اصناف شهرستان کلاردشت نیز در این جلسه افزود: شهرستان کلاردشت با توجه به شرایط جغرافیایی که داراست قابلیت کشاورزی ندارد و از آنجایی که فاقد مراکز تولید، شهرک صنعتی و…است لذا اقتصاد منطقه بر پایه ورود توریست و گردشگرانی است که مهمان این دیار می شوند و در این بین نقش بازار و اصناف بسیار مهم است.

رئیس اتاق اصناف افزود: بعد از سیل سال ۹۰ و خسارات ناشی از آن کسب و کار عملا در کلاردشت راکد شده و بیشتر کاسبان با تسهیلات بانکی زندگی می کنند، لذا لازم است در رابطه با پویاکردن بازار تدابیری اندیشیده شود.

وی بیان داشت: از آنجایی که بیشتر اراضی ملی این منطقه نیز در سالیان گذشته به افراد و برخی نهادهای دولتی واگذار شده است و در هفته های گذشته نیز شاهد تخریب چند دستگاه منزل مسکونی غیر قانونی بودیم، بدون شک با ادامه این روند بر مشکلات منطقه افزوده خواهد شد.

کریمایی در ادامه از فرماندار کلاردشت تقاضا کرد تا بر روند فعالیت ادارات ذیربط درخصوص ارائه پروانه ساخت نظارت بیشتری شود، زیرا اگر ساخت و سازی غیرقانونی است از ابتدا باید با آن مقابله شود نه اینکه بعد از ساخت تخریب شود .