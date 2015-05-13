به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز سردار حسین اشتری در حاشیه سفر به شهرستان شهریار و بررسی عملکرد نیروی انتظامی غرب استان تهران با حضور در بیت سردار شهید عباس جعفری یکی از شهدای نیروی انتظامی این شهرستان با خانواده این شهید والامقام دیدار کرد.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در این دیدار عزت و سربلندی ایران اسلامی را مرهون مجاهدت ها و ایثارگری های شهدا دانست و اظهار داشت: شهدای انقلاب اسلامی با تقدیم خون مطهرشان باعث عزت و سربلندی ایران و نظام اسلامی شدند.

سردار اشتری با تجلیل از شهدای نیروی انتظامی افزود: شهدای نیروی انتظامی با نثار خون مطهرشان، سرافرازی همراه با امنیت و آسایش را برای کشور به ارمغان آوردند.

وی زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا را در جامعه بسیار مهم دانست و ادامه داد: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا از افضل اعمال است که باید مسئولان و مردم نسبت به آن اهتمام ورزند.

فرمانده نیروی انتظامی با تأکید بر این نکته که تلاش پلیس برای ایجاد امنیت و آسایش در میان مردم است اضافه کرد: مأموران نیروی انتظامی از تمام توان خود برای ایجاد امنیت و آسایش در میان مردم استفاده می کنند.

این مسئول با اشاره به ویژگی های رفتاری پلیس در جامعه گفت: ایثار و از خودگذشتی سرلوحه رفتاری ماموران نیروی انتظامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری روز چهارشنبه به منظور جمع بندی نظارت تخصصی تعالی فردی و سازمانی در ستاد فرماندهی انتظامی وِیژه غرب استان تهران واقع در شهرستان شهریار حضور یافت.