عدم تعادل بین کیفیت و کمیت بزرگترین چالش توسعه علمی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نوغانی ظهر چهارشنبه در کنفرانس ملی دانشجویی توسعه که در تالار فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد اظهار داشت: این عدم تعادل تنها در کشور ما تنها نیست بلکه در تمام کشورهایی که دوره ای در حال توسعه بوده اند چنین تجربیاتی داشته اند.

وی دیگر چالش در توسعه علم را سازمان علم و سازمان اجتماع و عدم ارتباط و تعادل بین این دو معرفی کرد و افزود: گاهی تولید علم در کشور مبتنی بر نظام بوروکراتیک است که این نظام آن چنان فربه شده که دیگر مجالی برای حضور سازمان اجتماعی نمانده است.

نوغانی با بیان این که ابتدا نهادهای بومی اجتماعی ایجاد می شوند و بعد از یک پروسه تاریخی سازمان ایجاد می شود گفت: بنابراین نهاد اجتماعی قبل از سازمان بوروکراتیک ایجاد می شود اما در ایران ابتدا سازمان علمی ایجاد شده و پس از آن نهاد اجتماعی نتوانسته خود را در سایه این سازمان حفظ کند.

وی ادامه داد: مگر می شود رضاشاه با فرمان دانشگاه بسازد و با فرمان سازمان سایه این دانشگاه را هم بسازد این امر باعث ایجاد معضل تاریخی در کشور شده است.

نوغانی توسعه علمی را در چهار محور تولید، توزیع ترویج و تبدیل آن عنوان کرد و گفت: تولید علم وظیفه دانشگاه است اما توزیع آن وظیفه ارشاد و بخش خصوصی است که با انتشار کتاب به آن عمل کند.

وی ادامه داد: ترویج علم یعنی اجتماعی کردن آن که با عوامانه کردن علم فرق می کند اما در ایران علم به جای اجتماعی شدن در حال عوامانه شدن است.

وی به بحث تبدیل علم اشاره کرد و افزود: مالکیت فکری یکی از شاخص های بزرگ سنجش علمی است کشور ما در تبدیل علم جایی ندارد و این تعداد شرکت دانش بنیان هنوز کشور ما را به جایگاه تولید علم نمی رساند.

نوغانی گفت: این نگرانی وجود دارد که همان بلایی که بخش خصوصی بر سر اموزش عالی آورده است شرکت های دانش بنیان بر سر تولید علم بیاورند.

وی ادامه داد: چالش های توسعه علمی را باید در این چهار سطح بسنجیم و جایگاه دانشگاه را در آن مشخص کنیم و هنو مرجعی که بتواند این چهار سطح را هماهنگ با هم پیش ببرد نداریم.

نوغانی وظیفه دانشگاه را ارتقای معنوی فرهنگی و کسب مهارت دانست و تأکید کرد: دانشگاهی که به این دو وظیفه خود عمل نکند دانشگاه نیست.

وی تصریح کرد: تنها امید ما همین نسل جوانی است که در همین دانشگاه های شکسته بسته ما در حال تحصیل هستند و امیدوارم با ذهنی باز به دنبال توسعه واقعی کشور باشند.