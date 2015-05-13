دوسالانه خوشنویسی با پشتوانه پژوهشی در قزوین برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی احمدی ظهر چهارشنبه در جلسه با اعضای مرکزی انجمن خوشنویسان استان که به منظور تبیین برنامه های انجمن خوشنویسان استان در سال جاری در اداره ارشاد برگزار شد اظهارداشت: رویکرد اداره کل در سال جاری اهمیت دادن یه جایگاه انجمنهای فرهنگی و هنری است و امیدواریم این انجمنها برنامه محور حرکت کنند.

وی اظهارداشت: در اجرای برنامه های فرهنگی و هنری باید اعتبار مالی مورد نیاز نیز مورد توجه قرار گیرد و برای ایجاد فضای همدلی و هم زبانی بین هنرمندان پاتوقهای هنری ایجاد شود که در این راستا اولین برنامه عصرانه فرهنگی توسط انجمن خوشنویسی برگزار خواهد شد.

احمدی یادآور شد: عصرانه های فرهنگی در طول سال باید هر ماه برگزار شود و هنرمندان در این گردهمایی ها دیدگاههای خود را مطرح کنند.

احمدی تصریح کرد: در چهارمین دوسالانه خوشنویسی می بایست برای سال بعد با توان بیشتر و به شکل پژوهشی حرکت کنیم تا کیفیت کار بهتر شود.

وی گفت: انجمن خوشنویسی دو هفته فرصت دارد برنامه های پیشنهادی خود را تدوین کند و چهارمین دوسالانه به شکل متفاوتی برگزار شود تا به نتایج قابل قبولی برسیم.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی همچنین خواستار آسیب شناسی هنری و اجرایی برگزاری دوسالانه های قبلی شد تا با آگاهی از نقاط قوت و شناسایی نقاط ضعف بتوان چهارمین دوسالانه را با تاثیرگذاری بیشتری انجام داد.