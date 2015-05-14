زبان از محورهای دیپلماسی فرهنگی است/نگرانی آمریکا از زبان چینی

محمدرضا دربندی معاون بنیاد سعدی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: کار ما در نمایشگاه، نمایش آثاری است که در ارتباط با آموزش زبان فارسی به خارجی ها تدوین شده است. از هر اثر هم یک نسخه برای اطلاع رسانی به مراجعان به غرفه به نمایش گذاشته شده است.

وی درباره حضور در نمایشگاه کتاب گفت: اولین سالی است که برای بنیاد سعدی، در نمایشگاه کتاب تهران غرفه می گیریم ولی به دلیل ارتباطات و تماس هایی که داشتیم، حجم زیادی از مراجعه کنندگان در همین سال اول حضور به غرفه آمدند. بیشتر مراجعه کنندگان نیز ایرانی بودند و تعداد معدودی نیز از اهالی کشورهای دیگر بودند. به دلیل این که در نیم طبقه اول شبستان مصلی قرار داریم و این محل از مصلی، مربوط به غرفه های مربوط به شرکت کنندگان خارجی است، تعدادی از مراجعان ما از کشورهای خارجی هستند.

معاون بنیاد سعدی درباره فضای ذهنی هموطنان درباره آموزش زبان فارسی به مردم دیگر کشورها، گفت: کسانی که با این موضوع روبرو می شوند، به ۲ دسته تقسیم می شوند؛ گروهی که حساسیت این موضوع را درک کرده و ما را تائید می کنند. یعنی آموزش زبان فارسی به خارجی ها را یک کار مهم دینی، ملی و انقلابی می دانند. افرادی هم که این حساسیت را درک نمی کنند، می گویند با وجود این همه مشکلات داخلی و گرفتاری، چرا باید برای چنین کاری، بودجه مالی صرف کرد. پاسخ ما هم این است که هرکس، وظیفه ای دارد. وظیفه ما هم آموزش زبان فارسی به اهالی خارج از کشور است.

دربندی ادامه داد: اما چرا ما این کار را انجام می دهیم؟ دلیلش این است که تمام کشورهای دنیا، امروز به این نتیجه رسیده اند که دیپلماسی رسمی تنها در برخی زمینه ها جواب می دهد و رو به دیپلماسی فرهنگی و عمومی آورده اند. و آموزش زبان یکی از محورهای اصلی دیپلماسی فرهنگی است. تا به حال، ۲۵ موسسه را در جهان شناسایی کرده ایم که شبیه به بنیاد سعدی هستند. یعنی به نام یکی از مشاهیر کشورشان هستند و به مدد آن زبان و ادبیات کشورشان را گسترش می دهند. حالا شما آمریکا را فرض بگیرید که بنا را بر این گذاشته که از طریق فیلم، موسیقی، سخنرانی و ... فرهنگش را ترویج داده و جهانی بکند، می گوید ما از بدهی چند میلیاردی مان به چین نگران نیستیم بلکه از گسترش واحدهای موسسه کنفسیوس که کارش آموزش زبان چینی در کشورهای جهان است، نگران هستیم!

وی گفت: حالا وقتی کسی زبان فارسی را می آموزد، غیر از این که با ۷ هزار سال تمدن انسانی آشنا می شود، اتفاق دیگری هم می افتد که مصداق آن ضرب المثل است که می گوید «به جای ماهی دادن به افراد، ماهی گیری یادشان بده!». این فرد، در کشور خودش، با هجمه ای از اطلاعات غلط درباره ایران روبرو می شود. با یاد گرفتن زبان فارسی، و به تبع آن با مراجعه به وبگاه ها و پایگاه های اینترنتی، خودش مستقیما وارد میدان می شود و اطلاعات را با هم مقایسه می کند. چنین فردی به این نتیجه می رسد که ظاهرا دارند سرش کلاه می گذارند و با حقیقت فعلی ایران آشنا می شود.

معاون بنیاد سعدی در پاسخ به این سوال که حضور این بنیاد در نمایشگاه تا چه حد برد دارد، گفت: حجم عمده ای از افرادی که به ما مراجعه کرده اند، برای اولین بار است که با وظایف ما آشنا می شوند. و این آشنایی، باعث می شود تا ابهاماتی که برایشان وجود دارد و مانند سوال شما هستند، برطرف شود. همکاران ما در نمایشگاه، دفترچه ای پر از ایمیل و آدرس یادداشت کرده اند که نام افرادی است که به همین طریق حضور در نمایشگاه با ما مرتبط شده اند. یعنی مثلا کسی در آذربایجان زندگی می کند و می گوید من دنبال کتاب زبان آموزش فارسی بودم و از این طریق، ارتباطش با بنیاد برقرار می شود.