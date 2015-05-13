تهران میزبان بزرگترین رویداد تنیس کشور در ۱۵ سال اخیر است

امیر صدری مسئول برگزاری رقابتهای تنیس آزاد جشنواره آپت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این رقابتها عنوان کرد: مسابقات آزاد تنیس آپت با حضور ۳۴۱ تنیس باز از سراسر کشور در رده های سنی زیر ۱۴ و ۱۸ سال پسران ، انفزدی زیر ۱۴ سال دختران، انفرادی زیر ۱۰ سال پسران و دختران و ۲ نفره زیر ۱۴ سال ،زیر ۱۸ سال ، آزاد و بالای ۴۰ سال در دو بخش بانوان و آقایان روز جمعه به پایان می رسد.

وی افزود: این رقابتها بزرگترین رویداد تنیس کشور در ۱۵ سال اخیر است و قهرمانان تنیس کشور در آن شرکت کرده اند. تنها برخی از تنیس بازانی که در اردوی تیم ملی هستند در این رقابتها حضور پیدا نکردند.

صدری در پایان با اشاره به آماده سازی زمین های تنیس مجموعه ورزشی آزادی خاطرنشان کرد: در چند ماه گذشته زمین های تنیس مجموعه ورزشی آزادی بازسازی شدند و با استانداردهای موردنظر برای برگزاری رقابتها مطابقت پیدا کردند. مهمترین رویداد بعدی تنیس نیز میزبانی از کویت در پایان ماه رمضان همزمان با عید فطر خواهد بود که امیدوارم در شرایطی مطلوب پذیرای تیم کویت باشیم.

اولین دوره مسابقات تنیس جشنواره بزرگ آپت از ۱۸ اردیبهشت ماه در زمین های تنیس مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شده و تا ۲۵ همین ماه ادامه دارد.