به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه مسئولان حوزه و شهرستان های توابع استان تهران درسال ۹۴ با حضور جمشید سهرابی رییس هیات تکواندو استان تهران ،مرضیه بالازاده سرپرست نایب رییسی و مسئولان حوزه ها و شهرستانهای تابعه استان روز گذشته در محل آمفی تئاتر امور مشترکین فدراسیون های ورزشی برگزار شد .

درابتدای جلسه جمشید سهرابی رئیس هیات تکواندو استان تهران ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن اعیاد پیش رو و گرامیداشت سی و سومین سالگرد آزاد سازی خرمشهر ضمن تشکر از زحمات خانواده بزرگ تکواندو پایتخت گفت: تکواندو تهران همواره سرآمد هیت های ورزشی پایتخت بوده و بسیاری از قهرمانان مطرح این رشته رزمی در دل پایتخت رشد کرده اند.تکواندو استان تهران به عنوان یکی از موفق ترین رشته های ورزشی در سطح استان ، میان ۴۷ رشته ورزشی است و کسب عنوان برترین هیات برای نهمین سال متوالی مصداق این موضوع می باشد .

وی افزود :تکواندو پایتخت در سال جدید و در راستای بیانات مقام معظم رهبری با همدلی و همزبانی ، با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته ،همچون سنوات گذشته با یک برنامه مدون و مناسب هم راستا با فدراسیون و اداره کل ورزش و جوانان گام خواهد برداشت و برای کسب موفقیت در عرصه های داخلی و خارجی برای ورزش کشور تمام تلاشمان را به کار خواهیم بست.

سهرابی ادامه داد: حوزه ها و شهرستان های تابع استان تهران همچون بازوان توانمند اجرایی تکواندو پایتخت می باشند و بدون شک هیچ موفقیتی حاصل نمی شد مگر با اتحاد ،همدلی و همکاری شما عزیزان که امیدورام این اتحاد و تعامل در سال ۹۴ نسبت به سال های گذشته بیشتر شود تا شاهد درخشش تکواندو پایتخت در سطح کشور باشیم .

رئیس هیات تکواندو استان تهران تعامل و رفاقت مسئولان تکواندو پایتخت را رمز رسیدن به اهداف عالیه این هیات عنوان داشت و ادامه داد: تکواندو تهران همیشه سرآمد و الگوی تکواندو کشور بوده و باید تمام سعی خود را برای بهتر انجام شدن کارهای محوله انجام دهیم به همین منظور مسئولان حوزه و شهرستان می بایست با تشکیل شوراهای راهبردی یا همان اتاق فکر برنامه ریزی های مناسب را در جهت بهتر انجام شدن رویدادهای خود برگزار نمایند .

وی در پایان سخنان خود ضمن ابراز موفقیت برای ملی پوشان حاضر در مسابقات جهانی روسیه و درخشش تکواندو کاران ایران دراین رویداد مهم بیان کرد :حوزه ها و شهرستانهای تابع استان تهران نمایندگان تکواندو پایتخت در سطح استان می باشند و می بایست با تعامل مناسب با مربیان،داوران و تکواندو کاران خود در راه رسیدن به موفقیت های والای تکواندو پایتخت صادقانه گام بر دارند

در ادامه این جلسه مرضیه بالازاده سرپرست نایب رییس هیات تکواندو استان تهران گفت: برای کسب موفقیت در عرصه و بخش های مختلف باید هم گام و هم راستا با یکدیگر گام برداشته و با برنامه ریزی مناسب و تعامل دوسویه ،در پیشرفت تکواندو پایتخت قدم برداریم و امیدورام امسال برای تکواندو کاران سالی پر از موفقیت در تمامی عرصه ها باشد

همچنین غلامرضا ذوالفقاری مسئول حوزه و شهرستان های استان تهران گفت: براساس هماهنگی های صورت گرفته ارزیابی حوزه و شهرستان های تابع استان تهران در سال ۹۳ تا پایان خرداد ماه به صورت رسمی اعلام خواهد شد و حوزه های و شهرستان های که هنوز عملکرد سال گذشته خود را تحویل ندادند هر چه سریعتر اقدام نمایند .

علی شیخ نیا دبیر توابع استان تهران نیز از راه اندازی لیگ تکواندو توابع استان تهران ،احیاء تیم تابع پایتخت ، تهیه فرمهای اطلاعاتی در مورد اطلاع و شناسایی ظرفیت ها و امکانات توابع ، بازدید های دوره ای از توابع ، راه های جذب اسپانسر جهت هیات های تابع ،برگزاری مسابقات توابع استان تهران به صورت رفت و برگشت در شهرستان ها ، لزوم همکاری روسای هیت های تابع تهران درخصوص ارائه آمار و اطلاعات لازم به هیات توابع تهران جهت برنامه ریزی به عنوان برنامه های پیش و اهداف این کمیته نام برد.