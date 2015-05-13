تنیس بازان دور یک چهارم نهایی مسابقات منطقه ای همدان مشخص شدند

عادل برقعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چهار تنیس باز برتر دور یک چهارم نهایی مسابقات تنیس منطقه ای کشور به میزبانی همدان مشخص شدند.

رئیس هیئت تنیس استان همدان افزود: مسابقات تنیس منطقه ای کشور در رده سنی آزاد از عصر روز شنبه هفته جاری به میزبانی آکادمی الیت همدان آغاز و شامگاه سه شنبه چهار تنیس باز برتر دورچهار این مسابقات معرفی شدند.

وی بیان داشت: در پایان دور چهارم این رقابت ها ارسلان ملکی از اصفهان، امیر تهمتن از البرز، محمد محمدی از همدانو امیرحسین شفیعی ناطق از همدان با برتری برابر حریفان خود به دور فینال صعود کردند.

برقعی با اشاره به آغاز رقابت های تنیس دوبل، اضافه کرد: این مسابقات نیز از دیروز سه شنبه در زمین آکادمی الیت تنیس همدان برگزار شد.

رئیس هیئت تنیس استان همدان عنوان داشت: با انجام یک دور رقابت امید سامی از همدان، امیر تهمتن از البرز و محمد محمدی از ایلام و دانیال اله وردی از ایلام در مقابل حریفان به برتری رسیدند.

گفتنی است این رقابتها در حال حاضر در آکادمی تنیس همدان در حال پیگیری است.