سندجامع پیشگیری از اعتیاد درکهگیلویه وبویراحمد تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فتاح محمدی روز چهارشنبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، افزود: در تهیه طرح جامع پیشگیری و مقابله با اعتیاد، همه نهادها باید همکاری کنند و بخشی عمده کار توسط دستگاه های اجرایی مرتبط انجام شود.

وی اظهار داشت: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در تهیه این طرح باید با بهره گیری از تجربیات سایر استان ها و مرکز کشور، وظایف و برنامه های کاری هر یک از دستگاه های اجرایی استان را به طور دقیق مشخص کند.

معاون استاندار تاکید کرد: در طرح سند فرابخشی مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد، به محورهای این سند و اهداف کمی آن با تحلیل موضوعات مختلف در حوزه پیشگیری، مقابله، مبارزه و درمان که قابلیت اجرا باشد، توجه گردد.

محمدی بیان کرد: این سند پس از تهیه به منظور اصلاح، تایید نهایی و اجرا ی آن در استان به ستاد مرکزی مبارزه با مواد مخدر کشور ارسال خواهد شد تا مرحله تکمیلی را طی کند.

وی عنوان کرد: مقابله با اعتیاد عزم ملی را می طلبد و نیازمند توجه ویژه، بررسی علمی و ارائه راهکارهای دقیق و مناسب است.