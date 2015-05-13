بوشهر میزبان ۹۹ شهید گمنام است/ برگزاری ۱۵۰۰ برنامه فتح خرمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، احمد موحد ظهر چهارشنبه در نشست ستاد بزرگداشت سالروز حماسه فتح خرمشهر در بوشهر اظهار داشت: امروز استان بوشهر میزبان چهار شهید گمنام بود که به همین مناسبت برنامه‌های مختلف در سطح استان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه استان بوشهر میزبان ۹۹ شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس است، تصریح کرد: این چهار شهید گمنام صبح فردا در شهرهای دلوار از شهرستان تنگستان و بندر امام حسن شهرستان دیلم خاکسپاری خواهند شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر تاکید کرد: مردم استان بوشهر همواره در برنامه‌های استقبال از شهدا و برنامه‌هایی که به یاد شهدا برگزار می شود، حضوری گسترده و پرشور داشته‌اند و امروز نیز شاهد این استقبال بودیم.

وی به حماسه سوم خرداد سالرزو فتح خرمشهر اشاره کرد و ادامه داد: رزمندگان استان بوشهر نیز در این عملیات بزرگ نقش بسیار مهمی داشتند و ۸۷ شهید از استان بوشهر در این عملیات تقدیم انقلاب شد.

موحد با بیان اینکه استان بوشهر ۲۶ آزاده، ۷۰ جانباز و ۱۴۴ مجروح در این حماسه تقدیم انقلاب کرده است، بیان داشت: ویژه‌برنامه‌های سالروز حماسه فتح خرمشهر از ۳۱ ادریبهشت‌ماه تا چهارم خرداد در استان برگزار می‌شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر تاکید کرد: به همین مناسب یک هزار و ۵۰۰ ویژه برنامه با موضوعات مختلف در سطح استان برگزار خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر نیز در این آئین فتح خرمشهر را نقطه عطفی در تاریخ دفاع مقدس دانست و گفت: اقتدار ایران اسلامی در حماسه فتح خرمشهر تمام جهان را تحت تاثیر قرار داد.

فتح الله حقیقی بر لزوم مشارکت همه دستگاه‌ها در اجرای برنامه‌های سالروز فتح خرمشهر تاکید کرد و افزود: باید ارزش های دوران دفاع مقدس به خوبی برای نسل جوان معرفی شوند.