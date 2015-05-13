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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۸:۰۹

فرخی تاکید کرد:

استفاده از توان داخلی برای توسعه اقتصاد

استفاده از توان داخلی برای توسعه اقتصاد

زنجان- فرماندار زنجان گفت: استفاده از توان داخلی بخصوص در حوزه غیر نفتی برای رونق بخشی به اقتصاد کشور و استان از برنامه های مهم است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فرخی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح ساختمان یکی از بیمه ها در زنجان، به پیام رئیس جمهور در ابتدای سالجاری اشاره کرد و افزود: ایجاد رونق پایدار اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه صادرات غیر نفتی مهمترین محورهای پیام است.

وی ادامه داد: باید به سمت احداث و توسعه صنایع پاک حرکت کرد و احداث ۴ نیروگاه در دستور کار است که یک نیروگاه افتتاح شده است.

فرخی تاکید کرد: افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی از جمله برنامه هایی است که برای ایجاد اشتغال پایدار در استان پیش بینی شده و توسعه خدمات و استقرار واحدهای تولیدی جدید می تواند در ایجاد فرصت های شغلی موثر واقع شود.

وی گفت: زمانی این برنامه ها در استان و کشور محقق می شود که بخش خصوصی وارد عرصه شود.

فرماندار زنجان تصریح کرد: بیمه بخشی از اقتصاد جامعه محسوب می شود و در ارتباط تنگاتنگ با آن قرار دارد.

فرخی افزود: استفاده از سرمایه گذاری شرکتها به ویژه شرکتهای بیمه ای برای توسعه استان بسیار مهم است و این مهم از مطالبات رئیس جمهور است و باید فرهنگ بیمه در جامعه توسط رسانه ها اطلاع رسانی شود.

کد مطلب 2580326

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