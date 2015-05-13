هاشم یکهزارع در گفتگو با خبرنگار مهر از طرح ویژه ایران خودرو برای پیشفروش محدود خودروی دنا از هفته آینده خبر داد و گفت: به مناسبت عید مبعث و به منظور پاسخگویی به تقاضای بازار، هفته آینده پیشفروش تعداد محدودی از خودروی دنا توسط نمایندگیهای فروش انجام خواهیم داد.
وی افزود: با توجه به عرضه خودروهای دنا به بازار و تردد آنها در خیابانها، مراجعات زیادی بابت خرید این خودرو به نمایندگیها صورت گرفته که بر این اساس نیز پیشفروش انجام خواهد شد؛ ضمن اینکه شرایط آن هفته آینده اطلاع رسانی میشود.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو تصریح کرد: وظیفه اصلی ایران خودرو، پاسخگویی به تقاضای هموطنان ایرانی برای خودروی دنا است و بر این اساس اولویت پیش از صادرات، پاسخگویی به تقاضای داخل است.
یکهزارع افزود: تاکنون ۷۵ درصد تعهدات قبلی خود را برای خودروی دنا تحویل دادهایم و ۲۵ درصد مابقی را نیز طبق برنامه زمانبندی تحویل مشتریان خواهیم داد.
وی گفت: پیشفروش خودروی دنا با قیمت رسمی شورای رقابت صورت خواهد گرفت.
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