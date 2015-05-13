۴۴۰ روستای خراسان جنوبی آب ندارد/ لزوم توجه بیشتر به روستاها

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قرائی بعدازظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری استان با تاکید بر اینکه مسئولان عدالت اجتماعی و عدم تبعیض ها را ببینند و از شعار دادن خودداری کنند، اظهار کرد: تلاش برای رسیدگی به نقاط محروم بیشتر شود.

وی با بیان اینکه ۴۴۰ روستای خراسان جنوبی بدون آب است، گفت: در حالی ما روستاهای بی آب را در استان داریم که مسئولان به دنبال تصفیه خانه در مرکز استان هستند.

رئیس شورای اسلامی خراسان جنوبی عنوان کرد: بحران بی آبی در استان بیداد می کند و باید منابع موجود را مدیریت کنیم و برای آبرسانی به روستاها اهتمام ویژه ای داشته باشیم.

وی افزود: در حالی که بسیاری از سالن های ورزشی در شهرستانها و روستاها نیمه کاره مانده تنها سه میلیارد تومان برای یک پروژه ورزشی اختصاص می یابد.

قرائی خواستار حضور مسئولان استانی در شهرستانها و در بین مردم شد و افزود: اختیارات مدیران شهرستانی افزایش یابد.

وی بر استفاده از ظرفیت نیروهای بومی به جای نیروهای پروازی شد و افزود: بروکراسی های اداری کم شود تا مردم در محیط اداری دچار خستگی و سرگردانی نشوند.

قرائی با بیان اینکه باید تعریف درستی از اشتغال ارائه شود، در حالی از سوی مرکز آمار نرخ بیکاری در استان هفت درصد اعلام می شود که بیکاری در استان بیداد می کند.

بسته اشتغال شهرستانی تدوین شود

رئیس شورای اسلامی خراسان جنوبی تصریح کرد: صرف کار کردن یک ساعت در روز نمی توان فردی را شاغل اطلاق کرد.

وی عنوان کرد: با توجه به ظرفیت هر شهرستان بسته های اشتغال برای هر شهرستان تدوین شود.

وی با اشاره به وجود بیش از دو هزار پروزه نیمه کاره در استان گفت: پروژه ها اولویت بندی شود.

وی با اشاره به تزریق ۵۵ میلیارد تومان اعتبار به استان در سفر رئیس جمهور برای پروزه های نیمه تمام گفت: پنج شهرستان استان هیچ سهمی از این اعتبار نداشته اند چرا که پروژه بالای ۸۰ درصد پیشرفت نداشته اند و باید این برررسی شود که چرا پروژه های این شهرستانها پیشرفت ندارد.

وی همچنین بر نظارت بیشتر مسئولان بر ساخت و سازهای غیر مجاز تاکید کرد و افزود: موقوفات با سبقه میراث فرهنگی تعیین تکلیف شوند.

قرائی از بدهی ۷۰میلیارد تومانی دستگاه های اجرایی به شهرداری ها خبر داد و گفت: دستگاه ها مطالبات شهرداری ها را به منظور تسهیل در خدمت رسانی به مردم پرداخت کنند.

دشمن به دنبال گرفتن روح تعالی ملت ایران است

نماینده مردم بیرجند و درمیان نیز در این جلسه با تبریک پیشاپیش عید مبعث گفت: بعثت نقطه عطفی در تاریخ بشریت و منشاء تمدن بزرگ اسلامی است.

حجت الاسلام محمد باقر عبادی با اشاره به اینکه اسلام جاذبه فراوان دارد، تصریح کرد: مسلمانان تا هرچه به اسلام عمل کردند موفق بودند اما همین که از عمل به دستورات اسلام فاصله گرفتند مشکلات برای آنها ایجاد شد.

وی با بیان اینکه دنیای غرب نیز تمدن خود را مدیون تمدن اسلامی که برگفته از بعث پیامبر(ص) می داند، افزود: دشمنان بعد از انقلاب متوجه ظرفیت بالای دین اسلام شدند.

وی با بیان اینکه امروز دشمن جرات جنگ نظامی علیه ایران را ندارد، گفت: دشمننان برای ضربه زدن به اسلام و نظام جنگ اقتصادی را به راه انداختند اما شاهد بودیم که تحریم ها هم بر ملت ایران اثر نکرد و اثرات آن کم شد.

عبادی با بیان اینکه دشمن از سالهای گذشته جنگ فرهنگی را نیز بر علیه کشور آغاز کرده است، عنوان کرد: هدف دشمن در این جنگ گرفتن روح تعالی از ملت ایران است.

وی بیان داشت: ملتی که پشتوانه فرهنگی اش گرفته شود مطمئنا احساس ذلت خواهد کرد.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس با اشاره به برگزاری کنسرت اخیری که در دانشگاه آزاد بیرجند برگزار شد، گفت: مسئولان دقت کنند زمینه ساز برنامه ای نباشند که در آن منکرات ترویج می شود.