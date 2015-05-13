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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۷:۲۹

نجفی خبر داد:

تحویل گاز به نیروگاه شهید رجایی قزوین افزایش یافت

تحویل گاز به نیروگاه شهید رجایی قزوین افزایش یافت

قزوین- مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین گفت: با تحویل بیش از یک میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به نیروگاه شهید رجایی قزوین در سال گذشته زمینه کاهش آلودگی این نیروگاه فراهم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فتحعلی نجفی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: در سال ۱۳۹۳ با تمهیدات اتخاذ شده یک میلیارد و ۳۳۷ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۵۱۴ متر مکعب گاز طبیعی به نیروگاه ۲هزار مگاواتی شهید رجایی به عنوان سوخت جایگزین مازوت تحویل داده شد که در مقایسه با سال قبل از آن ۲۵ درصد افزایش داشته است.

وی بیان کرد: با توجه به آلایندگی شدید مازوت، بهره گیری هر چه بیشتر نیروگاهها از گاز طبیعی تأثیر بسیار مثبتی در حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی های زیست محیطی خواهد داشت و در این راستا شرکت گاز استان قزوین نیز تلاش خود را برای تحویل هر چه بیشتر گاز به نیروگاه شهید رجایی به منظور تولید برق مورد نیاز استان ادامه خواهد داد.

نجفی افزود: در فصل سرما به علت برودت هوا و افزایش مصرف گاز در بخش های خانگی، شرکت گاز ناچار می شود محدودیت هایی در تحویل گاز به نیروگاه را اجرا کند اما در سایر مواقع مشکلی برای تامین این نیاز وجود ندارد.

وی همچنین از تشکیل تیم های کاری شبانه روزی برای گازرسانی مستمر به نیروگاه شهید رجایی خبر داد و افزود: این کار به منظور ارائه خدمات مستمر در فرآیند تحویل گاز به نیروگاه شهید رجایی و واحدهای صنعتی اتجام شده است.

 

کد مطلب 2580338

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