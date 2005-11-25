بسيج غنيمتي مهم و با ارزش براي نظام و كشور است

حجت السلام والمسلمين واعظي در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته شهر زنجان تصريح كرد: هر كسي بخواهد در استان زنجان سرمايه گذاري كند بايد از اين نكته اطمينان داشته باشد كه در يك نقطه امن و مطمئن سرمايه گذاري مي كند و با توجه به اين مساله سرمايه گذاري هاي خوب و كلاني در سطح استان زنجان صورت گرفته است.

وي تحقق اين امررا تصادفي و مقطعي ندانست وافزود: اعتقاد به ولايت فقيه، مذهبي و ارزشي بودن و شخصيت والايي كه مردم استان زنجان دارند باعث شده كه استان زنجان در زمينه نرخ وقوع جرم جز استانهاي نخست كشور در كمتر بودن وقوع جرم و اولين استان امن كشور باشد.

حجت السلام و المسلمين واعظي بحث مشكلات اداري را از جمله موانع در زمينه سرمايه گذاري عنوان كرد و تاكيد نمود: خوشبختانه در حال حاضر اين مشكل در استان حل شده و زمينه براي سرمايه گذاري دراستان فراهم شده است و تقاضايي كه از مسئولين دارم اين است كه قوانين دست وپا گير اداري همچون وجود 700 نوع قانون كار كه باعث به وجودآمدن مشكلاتي براي مردم مي شود را بردارند.

نماينده ولي فقيه در استان زنجان و امام جمعه زنجان درادامه ضمن گراميداشت هفته بسيج، با يادآوري فرمايش مقام معظم رهبري در مورد بسيجيان كه فرمودند بسيج حقيقتي مثل افسانه است، بسيج را غنيمتي مهم و با ارزش براي نظام و كشورعنوان نمود.

حجت السلام والمسلمين واعظي در خاتمه روحانيت شهر و استان زنجان را روحانيتي اصيل وشريف، خالص، متدين، عادل و بزرگوار عنوان كرد و افزود : استان زنجان از مراكز مهم فقاهت درفلسفه، حديث، اصول بوده و سابقه زيادي در اين زمينه دارد.