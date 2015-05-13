برگزاری کارگاههای مدیریت خشم در محلات تهران

به گزارش خبرگزاری مهر،ابوالفضل رفیع در تشریح برنامه‌های سال ۹۴ این اداره کل، افزود: چهارمین دورهٔ جشنواره مشکات همچون سال‌های گذشته در ۶ محور محیط زیست شهری، پسماند و زباله، حقوق شهروندی، حمل و نقل و ترافیک، زیبا سازی، مبلمان شهری و ایمنی شهری آغاز می‌شود.

وی با اشاره به اینکه احتمال می‌دهیم در سال جاری قریب به نیم میلیون نفر در این جشنواره مشارکت داشته باشند، گفت: با توجه به علایق و سلایق شهروندان و با هدف گسترش آموزش‌های شهروندی در میان اقشار و آحاد شهروندان در سال جاری نیز این جشنواره را پیگیری می‌کنیم و احتمال می‌دهیم قریب به نیم میلیون تن از شهروندان ما را همراهی کنند.

مدیر کل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران با توجه به آموزش‌های محلات در خصوص مدیریت خشم شهروندی، خاطر نشان ساخت: در خانه‌های علم و زندگی محلات کلاس‌هایی با هدف توانمند شدن اقشار آسیب پذیر جامعه و با رویکرد کاهش آسیب‌های اجتماعی و مدیریت خشم برگزار می‌شود تا ان شاا... در آینده‌ای نزدیک شاهد تعادلات رفتاری بیشتری در اجتماع باشیم.

رفیع برنامهٔ شهردار مدرسه را از دیگر اقدامات سال جاری عنوان کرد و خاطر نشان ساخت: هم اکنون برنامهٔ شهردار مدرسه با رویکرد اجتماعی در مدیریت شهری در جهت تبدیل شهرداری از یک سازمان خدماتی به یک نهاد اجتماعی در مناطق ۲۲ گانه شهر در حال اجرا است.

وی در خصوص برنامه‌های آموزشی ویژهٔ شورایاران تصریح کرد: آموزش‌هایی در جهت آشنایی بیشتر شورایاران با اقدامات و برنامه‌های مدیریت شهری و همچنین شهروند مداری در نظر گرفته شده است که در سال جاری پیگیری می‌شود.

مدیر کل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران در خصوص آموزش‌های «کمپین آسمان آبی- زمین پاک» تاکید کرد: ضمن اینکه ۱۳ کتاب آموزشی در این خصوص برای فعالیت دانش آموزان و ائمه جماعت آمادهٔ بهره برداری است، بسته‌های آموزشی خط سفید نیز در دست تولید هستند.

وی ارائهٔ کتاب‌های آموزشی فعالیت محور مربوط به «کمپین آسمان آبی- زمین پاک» به پایه‌های متفاوت مدارس را از دیگر اقدامات این اداره عنوان کرد.