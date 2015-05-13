افزایش یک میلیون سفرشهری با تکمیل و بهره برداری خط ۳ مترو

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی با یادآوری اینکه شمار سفرهای درون شهری تهران هم اکنون حدود سه میلیون سفر است، تصریح کرد: با تکمیل و بهره برداری از خط ۳ متروی تهران، شاهد افزایش تصاعدی شمار سفرها خواهیم بود به طوری که آمار فعلی سفرها که حدود سه میلیون سفر است به بیش از چهار میلیون سفر افزایش مییابند.
وی با تاکید بر اینکه شهروندان با آغاز تمامی ایستگاههای خط ۳ متروی تهران، دیگر نگران جابه جایی در اقصی نقاط پایتخت نخواهند بود، یادآور شد: خط ۳ متروی تهران بیش از ۳۷کیلومتر است و در عین حال که امکان تردد از مناطق شرقی تا غربی را فراهم میکند، منجر به آسان سازی تردد در بخشی از مناطق جنوب به شمال و بالعکس نیز میشود.
معاون شهردار تهران مهمترین دستاورد تکمیل خط ۳ متروی تهران و بهره برداری از تمامی ۲۸ ایستگاه این مسیر را کاهش تقاضای سفر با خودروهای شخصی و تردد خودروهای تک سرنشین دانست و متذکر شد: وقتی شهروندان امکان تردد آسان و با کمترین زمان ممکن و به دور از ترافیک را در نزدیک محل زندگی یا کار خود فراهم ببینند، بیشک استفاده از وسایط حمل و نقل عمومی به ویژه مترو را بر خودروهای تک سرنشین ترجیح میدهند.
تشکری هاشمی با یادآوری اینکه این خط با عبور از نقاط ترافیکی بسیار مهم شهر تهران (میدان راهآهن، میدان ولیعصر (عج)، تقاطع بهشتی و شریعتی) و تقاطع با خطوط دیگر مترو (خطوط ۱، ۴، ۶ و ۷) نقش عمدهای در جابه جایی مسافر شهری به عهده خواهد داشت، متذکر شد: اهمیت خط ۳ مترو تهران در اتصال جنوب غربی شهر تهران به شمال شرقی و کاهش ترافیک شهری در این کریدور است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران خاطرنشان کرد: روند ساخت بسیاری از ایستگاههای باقیمانده از خط سه متروی تهران به مرحله نازک کاری رسیده و به همین دلیل نیز در نظر داریم تا پایان سال به ازای هر ماه، یک ایستگاه را به بهره برداری برسانیم.
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