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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۷:۳۲

موهبتی:

نیازمند نیروهای توانمند و متخصص در امور حقوقی هستیم

نیازمند نیروهای توانمند و متخصص در امور حقوقی هستیم

بیرجند- معاون حقوقی وزارت بهداشت با بیان اینکه امروز نیازمند نیروهای توانمند و متخصص در امور حقوقی هستیم، گفت: از حقوقدانان دستگاه ها انتظار داریم تا جایی که می توانند به نفع مردم راه حل پیدا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر موهبتی ظهر چهارشنبه در ششمین شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی اظهار کرد: بیشتر کارشناسان حقوقی وظیفه خود را دفاع از منافع دستگاه اجرایی می دانند و کمتر کسی از حقوق شهروندی و مردم حرف می زند.

وی با تاکید بر اینکه فلسفه وجودی دولت ها، ملت ها هستند، گفت: نگاه عالمانه و عادلانه هم حقوق دولت و هم حقوق ملت را باید ببیند و این نگاه در ابعاد مختلف کاری تاثیرگذار است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه ما امروز نیازمند نیروی توانمند و متخصص در امور حقوقی هستیم، بیان کرد:هر چه این فرد از تخصص و توان بیشتری برخوردار باشد مشکلات دستگاه کمتر شده و حقوق مردم بهتر رعایت می شود.

موهبتی اضافه کرد: وقتی افرادی کارآمد وارد دستگاهی شوند به طور حتم تغییر و تحول در آن ایجاد می شود.

وی با اشاره به اینکه از سال ۱۲۸۵ تاکنون بالغ بر ۱۱ هزار و ۴۵۰ عنوان قانون در کشور به تصویب رسیده است، عنوان داشت: همچنین در طول مدت تصویب نامه نویسی و آیین نامه نویسی بالغ بر ۱۰۰ هزار آیین نامه نوشته شده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بر لزوم شفاف سازی قوانین در کشور تاکید کرد و افزود: وقتی مردم نسبت به قوانین و حقوق خود آشنا باشند به طور حتم از حقوق خودشان دفاع می کنند.

موهبتی بر برداشت های نادرست از قوانین اشاره کرد و گفت: متاسفه به محض اینکه قانونی در کشور به تصویب می رسد که به نفع مردم است عده ای از مدیران سعی می کنند زیر بار قانون نروند و ما از یک حقوقدان انتظار داریم تا جایی که می توانند به نفع مردم راه حل پیدا کنند.

وی تاکید کرد: مصلحت یک امر بسیار مهم تاثیرگذار بوده که باید از آن اجتناب کرد، چرا که مصلحت های هر مدیری با مدیر دیگر و در زمان های مختلف فرق می کند و باید بر اساس قانون و مقررات پیش رفت.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: شیوه قانون نویسی در کشور به گونه ای است که چیزی به عنوان «نمی شود»، نداریم و برای هر کاری راهکار وجود دارد.

موهبتی ادامه داد: بسیار مهم است که از کج فهمی ها و نادرست برداشت کردن از قوانین پرهیز کنیم.

کد مطلب 2580346

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