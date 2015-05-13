نیازمند نیروهای توانمند و متخصص در امور حقوقی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر موهبتی ظهر چهارشنبه در ششمین شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی اظهار کرد: بیشتر کارشناسان حقوقی وظیفه خود را دفاع از منافع دستگاه اجرایی می دانند و کمتر کسی از حقوق شهروندی و مردم حرف می زند.

وی با تاکید بر اینکه فلسفه وجودی دولت ها، ملت ها هستند، گفت: نگاه عالمانه و عادلانه هم حقوق دولت و هم حقوق ملت را باید ببیند و این نگاه در ابعاد مختلف کاری تاثیرگذار است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه ما امروز نیازمند نیروی توانمند و متخصص در امور حقوقی هستیم، بیان کرد:هر چه این فرد از تخصص و توان بیشتری برخوردار باشد مشکلات دستگاه کمتر شده و حقوق مردم بهتر رعایت می شود.

موهبتی اضافه کرد: وقتی افرادی کارآمد وارد دستگاهی شوند به طور حتم تغییر و تحول در آن ایجاد می شود.

وی با اشاره به اینکه از سال ۱۲۸۵ تاکنون بالغ بر ۱۱ هزار و ۴۵۰ عنوان قانون در کشور به تصویب رسیده است، عنوان داشت: همچنین در طول مدت تصویب نامه نویسی و آیین نامه نویسی بالغ بر ۱۰۰ هزار آیین نامه نوشته شده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بر لزوم شفاف سازی قوانین در کشور تاکید کرد و افزود: وقتی مردم نسبت به قوانین و حقوق خود آشنا باشند به طور حتم از حقوق خودشان دفاع می کنند.

موهبتی بر برداشت های نادرست از قوانین اشاره کرد و گفت: متاسفه به محض اینکه قانونی در کشور به تصویب می رسد که به نفع مردم است عده ای از مدیران سعی می کنند زیر بار قانون نروند و ما از یک حقوقدان انتظار داریم تا جایی که می توانند به نفع مردم راه حل پیدا کنند.

وی تاکید کرد: مصلحت یک امر بسیار مهم تاثیرگذار بوده که باید از آن اجتناب کرد، چرا که مصلحت های هر مدیری با مدیر دیگر و در زمان های مختلف فرق می کند و باید بر اساس قانون و مقررات پیش رفت.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: شیوه قانون نویسی در کشور به گونه ای است که چیزی به عنوان «نمی شود»، نداریم و برای هر کاری راهکار وجود دارد.

موهبتی ادامه داد: بسیار مهم است که از کج فهمی ها و نادرست برداشت کردن از قوانین پرهیز کنیم.