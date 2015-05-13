تقوای واقعی لذت بردن از راز و نیاز با خدا را نصیب انسان می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی بعدازظهر چهارشنبه در شورای اقامه نماز استان همدان با بیان اینکه نماز مظلوم است و هرگز جدی گرفته نمی شود، افزود: انسان ها وقت زیادی را برای نماز نمی گذارند بنابراین در احقاق حق نماز باید بسیار تلاش کرد.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از افراد از حقیقت نماز آگاهی ندارند و از نماز خود لذت نمی برند، اظهارداشت: نماز منتج به ایجاد نشاط، قوت، شادابی و غیره در انسان می شود و اگر بخواهیم اسرار نماز را بازگو کنیم در صفحه نمی گنجد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر همدان ادامه داد: ما در رابطه با بسیاری از حقایق ناشناخته کنجکاو هستیم و آن را پیگیری می کنیم اما در زمینه نماز هیچ تلاشی نمی کنیم و حق نماز را به درستی ادا نمی کنیم.

آیت الله محمدی با بیان اینکه اگر افراد با تمام وجود خود نماز نخوانند از نماز خود لذتی نخواهند برد، ابراز داشت: هرکس در تمام عمرش یک رکعت از نمازش در پیشگاه خداوند قبول شود اهل نجات خواهد بود.

رئیس ستاد اقامه نماز استان همدان هم در این جلسه با بیان اینکه برای اعتلای و بستر سازی فرهنگ دینی نماز باید تمام تلاش خود را در این زمینه به کار گیریم، گفت: اقامه نماز مافوق خواندن نماز است و برای انجام این فریضه الهی باید از هیچ تلاشی فروگذارنکنیم.

حجت الاسلام سید مرتضی حسنی حلم با تاکید براینکه نماز برای بیکاران نیست، اظهارداشت: اگر می خواهیم در زندگی شخصی و اجتماعی خود برکت وجود داشته باشد باید در جلسات نماز حضور داشته باشیم.

رئیس ستاد اقامه نماز استان همدان با بیان اینکه این ستاد در استان و شهرستا ن ها برنامه های مختلفی ازجمله برنامه های آموزشی، فرهنگی و نظارت و ارزیابی انجام می دهد، گفت: نظارت و ارزیابی برگرفته ازبیانات مقام معظم رهبری است و هر ساله ارزیابی و نظارت های لازم بر روی ستاد اقامه نماز انجام می شود و سالانه نظارت از سوی دستگاه های استان انجام می شود و در پایان هر سال دستگاه های فعال تشویق و به دستگاه هایی که کوتاهی کرده اند تذکر داده می شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه تلاش های بسیاری برای اقامه نماز در ادارات شده است و هم اکنون دستگاه ها توجه ویژه ای به بحث اقامه نماز دارند، گفت: هم اکنون ادارات مکانهای خوبی را برای برگزرای نماز جماعت در نظر گرفته اند.

قیاسی با اشاره به اینکه در کار عبادت، بندگی و کارهای فرهنگی راه محدود نیست و تا نفطه هدف فاصله زیادی وجود دارد، افزود: نماز تکرار نیست بلکه مانند نفس کشیدن یک نیاز است.

وی با تاکید بر اینکه نماز یک استمرار برای ارتباط دائم با خداوند است، اظهارداشت: این ارتباط باید آگاهانه و هدفمند باشد و فلسفه های بسیار زیادی برای ارتباط مداوم با خداوند از طریق نماز وجود دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری همدان ادامه داد: دولت تدبیر و امید نیز توجه ویژه ای به فریضه مقدس نماز دارد و در این زمینه وزارت کشور برنامه های خاصی دارد و تا کنون موفقیت های خوبی حاصل شده و هر برنامه ای که درحوزه نماز در کشورطرح شود با تمام وجود آن را اجرا خواهیم کرد.

قیاسی در پایان با بیان اینکه دیانت درعمق وجود مردم همدان ریشه دارد، تاکید کرد: عنوان شهردارالمومنین همدان واقعا برازنده این شهر است.