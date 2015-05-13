۵۰۰ ورزشکار وهنرمند در جشنواره دانشجویان خارجی قزوین شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صادقی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در سالن مرکزی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین برگزار شد اظهارداشت: برای آین که دانشجویان خارجی در کشورمان احساس غربت نکنند و خاطرات خوبی از ایران داشته باشند اولیون دوره مسابقات فرهنگی ورزشی در قزوین برگزار خواهد شد.

وی افزود: این رقابت ها در بخش ورزشی در رشته های دو و میدانی، فوتسال، والیبال، بسکتبال، طناب کشی، دارت، کریکت و شطرنج و در مسابقات فرهنگی در رشته های شعر، داستان کوتاه، خاطره نویسی، نقاشی، گرافیک، عکاسی برگزار می شود.

مدیر تربیت بدنی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین تصریح کرد: با فراخوانی که از طریق سایت دانشگاه و تبلیغ محیطی انجام شد تاکنون ۴۰۰ نفر در بخش ورزشی و ۱۰۰ نفر در رقابت های فرهنگی ثبت نام کرده اند.

این مسئول یادآورشد: در والیبال هشت تیم، بسکتبال هشت تیم، طناب کشی ۱۲ تیم، فوتسال ۱۲ تیم، بسکتبال سه تیم، در فوتبال دستی ۱۲ تیم و در رشته های شطرنج و دارت هم به صورت انفرادی ثبت نام شده است.

وی گفت: بیشترین شرکت کنندگان از کشورهای لبنان، عراق، سوریه، افغانستان و چین هستند و مراسم افتتاحیه ساعت ۱۰.۳۰ دقیقه روز ۲۸ اردیبهشت ماه و اختتامیه ساعات ۱۵ چهارم خرداد ماه با حضور معاون وزیر علوم برگزار خواهد شد.

طاهری: نمایندگان سفرای کشورهای خارجی در مراسم افتتاحیه شرکت می کنند

در ادامه مرتضی طاهری دبیر هماهنگی جشنواره فرهنگی ورزشی دانشجویان خارجی گفت: با همکاری دفتر نمایندگی وزارت خارجه مقرر شده تا سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی فعال در ایران در مراسم افتتاحیه و یا پایانی شرکت کنند.

طاهری بیان کرد: در یک حرکت ابتکاری مراسم حمل مشعل مسابقات از مزارشهدا تا داخل دانشگاه در روز افتتاح برگزار می شود که رژه تیم های شرکت کننده و توزیع مدالها با حضور مسئولان کشوری و استانی پیش بینی شده است.

این مسئول تصریح کرد: در مراسم اختتامیه ۲۰۰ مدال در بخش ورزشی و ۲۰ مدال در بخش فرهنگی بین منتخبان توزیع خواهد شد.

دبیر هماهنگی جشنواره اظهار داشت: برگزاری موسیقی و آوازهای محلی، نمایشگاه کتاب کشور آذربایجان، آثار فرهنگی افغانستان، قزوین گردی، استفاده از تله سیژ کامان و زرشک، استخر و اماکن دیدنی استان از دیگر برنامه های جنبی این جشنواره خواهد بود.

طاهری تصریح کرد: برگزاری روز بامیان توسط دانشجویان افغانستان در یادآوری فاجعه طالبان در نابودی مجسمه های تاریخی از دیگر برنامه های این جشنواره است.

وی ضمن تشکر از حضور رسانه های گروهی در این رقابتها خواستار پوشش مناسب خبری این مسابقات شد.