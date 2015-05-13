به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه داستان «قصه‌ها» نوشته غسان کنفانی نویسنده سوری که به تازگی با ترجمه غلامرضا امامی از سوی نشر روزبهان برای دومین منتشر شده است، روز جمعه در مراسمی از ساعت ۱۵ در غرفه این نشر با حضور نویسنده معرفی می‌شود.

این کتاب گزیده ای از داستان های کوتاه کنفانی است که به ترتیب زمان تالیف در این کتاب در کنار هم قرار گرفته‌اند.

این کتاب همچنین نقاشی های دو نقاش بزرگ با عنوان دو نقاش بزرگ جهان همچون «برهان کرکوتلی» و «ضیاء الغراوی» را نیز در صفحات خود دارد.

همچنین دو ترجمه از سیمین دانشور نیز به تازگی با سرپرستی غلامرضا امامی در نشر روزنه منتشر و در نمایشگاه کتاب ارائه شده است.

کتاب های «رمز موفق زیستن» اثر دیل کارنگی با ترجمه سیمین دانشور و نمایشنامه «سرباز شکلاتی» نوشته جرج برنارد شاو با ترجمه سیمین دانشور و مقدمه جلال آل احمد دو کتابی هستند که با سرپرستی امامی در نمایشگاه کتاب منتشر شده است.